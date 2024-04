El reconocido reguetonero que compró la casa donde vivía Aida Victoria en Medellín

Aida Victoria Merlano habría tomado la decisión de mudarse en los últimos días después de ser hallada culpable por la Fiscalía en el caso de la fuga de su mamá en 2019 y su novio, el también creador de contenido ‘Westcol’, fue el encargado de revelar el nombre del reguetonero que decidió comprar la vivienda en la que residía la barranquillera.

La reconocida influencer barranquillera cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y con el último fallo en el que fue declarada culpable en la fuga de su madre Aida Merlano, la joven mujer ha tenido que mudarse de una lujosa mansión en la que residía en Medellín.

Hace algunos meses la creadora de contenido le había compartido la noticia a todos sus seguidores de haberse mudado a una mansión en Medellín en la que contaba con cancha de fútbol, piscina y otros lujos más. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Merlano abandonó esta vivienda debido a los grandes gastos que esta le generaba.

Aida Victoria se mudó de mansión en Medellín

Después de recibir la condena de 13 años y 8 meses de prisión, Aida Victoria Merlano decidió mudarse a la casa de su novio debido a que la vivienda en la que estaba residiendo le generaba un gasto de $25 millones mensuales de arriendo.

Así lo dio a conocer ‘Westcol’, actual pareja de la mujer, y quien mediante un stream de Twitch señaló que “Aida mantiene de viaje, nunca estaba allá, imagínese pagar 25 millones pa’ eso, realmente no era necesario”.

Blessd compró la casa en Medellín

“Hicimos una misión rara, porque Blessd se pasó a la casa de Aida y eso fue de la nada, porque Jara me escribió y me dijo ‘Papi, me gusta esa casa, la quiero comprar’… Yo le dije a Aida ‘bebé, vamos a buscar una casa pa’ ti, métete en la casa mía mientras tanto’ y al otro día ya estábamos haciendo el trasteo”, aseguró ‘Westcol’.

El reguetonero Blessd fue quien se quedó con la casa en la que vivía Aida en un exclusivo lugar a las afueras de Medellín. De acuerdo con la información de ‘Westcol’, el valor de la misma en el mercado inmobiliario era de USD$1,5 millones.