Sandra Muñoz se sinceró y reveló si tuvo algo más que un beso con Juan David

Sandra Muñoz fue una de las eliminadas de la Casa de los Famosos que abandonó el reality con menor votación del público.

Como es habitual, luego de su salida del domingo, el pasado lunes estuvo como invitada al programa ‘Buen Día, Colombia’, de RCN, donde fue consultada sobre su relación con Juan David, también eliminado de la casa más famosa de Colombia.

La modelo fue consultada en pleno programa matutino sobre si tuvo más que un beso con Juan David, pues en capítulos anteriores, un rumor de La Segura dejó mal parados a Muñoz y a Zapata. Sin embargo, esto fue desmentido por Sandra.

“No supe que ella (’La segura’) dijera eso. Juan David no se cayó de la cama. Yo los invito a ustedes a que traigan un polígrafo acá, yo lo puedo pagar, y miramos quién está diciendo la verdad”, inició Muñoz a modo de defensa.

Luego agregó que “Juan David y yo no tuvimos intimidad en ‘La casa de los famosos’, con polígrafo quiero que lo hagan”.

La modelo manizaleña confirmó que, aunque sí estuvo interesada en ‘JuanDa’, el amorío no pasó más allá de un beso, pues al final esta relación no terminó en buenos términos.

“La gente que me conoce sabe que, si bien tengo 45 años y 3 hijos, yo no lo doy tan fácil. Con ‘Juanda’ molestamos unos días, ni me enamoré, ni tuve relaciones, ni nada de eso. Traigan un polígrafo y miran quién está hablando la verdad”.