Conmoción en Hollywood: fallece recordada actriz a sus 36 años de edad

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, mundialmente reconocida por sus papeles protagónicos en las series Heroes y Nashville, falleció este domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años de edad. La artista fue hallada inconsciente en una residencia en Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con los reportes de la Policía de Greenville y la Oficina del Coronel, los servicios de emergencia acudieron a la vivienda tras recibir una llamada al 911 a la 1:51 p.m. por un posible paro cardíaco.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarla en el lugar mediante maniobras de Soporte Vital Cardíaco Avanzado, fue declarada fallecida a las 2:32 p.m.. Las autoridades confirmaron que en las primeras investigaciones no se encontraron signos de violencia ni de un hecho criminal, y la causa exacta del deceso permanece bajo investigación a la espera de la autopsia.

Foto: AFP

Su padre, Alan "Skip" Panettiere, confirmó la triste noticia a través de un comunicado:

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo incalculable amor y alegría a quienes la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla".

La noticia ha generado un profundo pesar en el mundo del entretenimiento. Colegas de la industria como la ganadora del Oscar Viola Davis han expresado sus condolencias públicamente: "Deseaba que el mundo tuviera más tiempo contigo... Vi a ese hermoso fénix renaciendo de las cenizas. Descansa en paz, Hayden".

Carrera de esta actriz

Nacida en agosto de 1989, Panettiere inició su carrera en el espectáculo desde la infancia en comerciales y telenovelas. Alcanzó la fama internacional a los 16 años al interpretar a la animadora con habilidades de regeneración Claire Bennet en Heroes (2006), inmortalizando el recordado lema "Salva a la animadora, salva al mundo".

Posteriormente, dio vida a la ambiciosa estrella de la música country Juliette Barnes en Nashville (2012-2018), rol por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. En el cine, también destacó en franquicias de renombre como Scream 4 y Scream 6, además de películas recordadas como Duelo de Titanes.

A lo largo de los años, Hayden habló con franqueza sobre sus batallas personales contra la depresión posparto y sus adicciones, procesos que detalló recientemenente en sus memorias. La actriz deja a su hija de 11 años, Kaya Evdokia, nacida de su relación con el excampeón de boxeo Wladimir Klitschko.