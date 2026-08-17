Jhon Durán marcó espectacular gol con Benfica en su primer partido de la liga portuguesa

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán no necesitó tiempo de adaptación para dejar su sello en el fútbol portugués. En su primera aparición dentro de la Primeira Liga vistiendo la camiseta del SL Benfica, el atacante de 22 años rubricó un estreno estelar tras convertir una auténtica joya de gol en la contundente victoria 0-7 frente al Casa Pia AC.

El artillero antioqueño inició el compromiso desde el banquillo de suplentes, observando cómo su equipo dominaba las acciones con holgura. En el minuto 59, el técnico del conjunto lisboeta decidió darle paso en sustitución del ariete griego Vangelis Pavlidis, quien ya había firmado un triplete en la contienda. Apenas dos minutos después de haber ingresado al terreno de juego, Durán desató el delirio de la fanaticada visitante.

El gol llegó tras una jugada colectiva en la que el propio atacante colombiano participó desde la gestación. Al recibir el balón en las inmediaciones del área, acomodó el cuerpo con un control impecable y desenfundó un potente remate con su pierna zurda que se incrustó pegado al primer palo del portero rival, sellando el séptimo y definitivo tanto de la tarde. Una ejecución perfecta que reafirmó la contundencia del joven delantero frente al marco.

Video: Gol de Jhon Durán con Benfica

La llegada de Jhon Durán al SL Benfica se concretó a préstamo para la temporada 2026/27 procedente del Al-Nassr saudí. Tras etapas irregulares que incluyeron cesiones breves por Turquía y Rusia, el exjugador del Aston Villa tomó la decisión de aceptar una importante reducción en sus pretensiones económicas con la clara intención de relanzar su carrera en la élite europea.

El acuerdo pactado entre los clubes incluyó un desembolso inicial de 6,1 millones de euros por el préstamo y una opción de compra no obligatoria estipulada en 30 millones de euros.

Con esta brillante presentación, Durán envía una señal contundente a la dirección técnica y a los aficionados de las "Águilas".

Su potencia física y efectividad le permiten postularse desde muy temprano como un argumento ofensivo determinante para las ambiciones del Benfica tanto en la liga local como en el plano internacional.