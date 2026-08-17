Buscan a mujer que desapareció tras el hundimiento de una lancha en Guatavita: esto se sabe

Una emergencia se registró en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca, luego de que dos lanchas colisionaran y una de ellas terminara hundiéndose.

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De acuerdo con los primeros reportes entregados a los Bomberos de Cundinamarca, varios ocupantes lograron ser sacados del agua gracias a que llevaban chalecos salvavidas. Sin embargo, una mujer permanece desaparecida.

¿Qué ocurrió con las dos lanchas en Guatavita?

Según la información preliminar entregada por los organismos de emergencia, las dos embarcaciones chocaron en el embalse. Una de ellas terminó completamente sumergida y, en medio del hundimiento, una de las ocupantes desapareció.

Los demás pasajeros pudieron ser ubicados y sacados del agua. Aunque tenían chalecos salvavidas, algunos presentaban signos de hipotermia debido al tiempo que permanecieron expuestos a las bajas temperaturas del agua.

Una vez en tierra, recibieron los primeros auxilios y fueron cubiertos con mantas térmicas para ayudar a recuperar su temperatura corporal.

¿Qué se sabe de la mujer que está desparecida en Guatavita?

Después de rescatar a los demás ocupantes, los organismos de emergencia activaron un equipo especializado para localizar a la mujer. Dos buzos ingresaron inicialmente al agua para realizar las primeras maniobras de búsqueda, mientras personal del Club Náutico apoyaba desde la superficie con embarcaciones.

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También fue activado como respaldo un instructor de buceo procedente de Chipaque, debido a su experiencia en este tipo de operaciones.

Durante las primeras horas, los equipos realizaron un barrido con ganchos desde las embarcaciones, tratando de encontrar la lancha que permanecía bajo el agua.

¿Qué han encontrado hasta el momento?

En medio del operativo, los equipos detectaron con uno de los ganchos lo que inicialmente parecía ser una estructura metálica. Los rescatistas consideraron que podía tratarse de la lancha hundida y contemplaron la posibilidad de retirarla utilizando varias embarcaciones de mayor tamaño.

La hipótesis era que la mujer podría encontrarse debajo de la embarcación, debido a que el hundimiento pudo haberla arrastrado hacia el fondo. Incluso se planteó que, al retirar la lancha, el chaleco salvavidas que llevaba la mujer podría permitir que su cuerpo ascendiera hacia la superficie.

Sin embargo, esta posibilidad no pudo ser confirmada, ya que confirmaron que aquella estructura metálica detectada por los ganchos no correspondía a la lancha sino a otro objeto sumergido, por lo que la búsqueda tuvo que continuar.

Pausaron la búsqueda de la mujer desaparecida en la laguna de Tominé

Luego de la primera jornada sin resultados positivos, los Bomberos de Cundinamarca decidieron ampliar el equipo de rescate. Para la siguiente fase, que iniciará mañana mismo, se espera la llegada de buzos procedentes de Villapinzón, Chocontá, Chipaque y Mesitas del Colegio, además de personal con experiencia en rescate acuático.

También se contará con más embarcaciones y equipos especializados.