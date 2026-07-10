El empresario colombiano Alan Bursztyn fue incluido por la prestigiosa publicación The Business of Fashion en su selecta lista correspondiente al año 2026. Bursztyn, reconocido por su exitoso papel como cofundador y CEO de Malva , entra de este modo al codiciado BoF 500 2026. Este índice global tiene como propósito fundamental reconocer a las personas que están impulsando y transformando la industria global de la moda de manera significativa.

Alan Bursztyn, cofundador y CEO de Malva

¿Qué significa la llegada de Alan Bursztyn al exclusivo BoF 500?

Formar parte del índice BoF 500 representa un logro de impacto mundial. Esta inclusión estratégica ubica al empresario colombiano dentro de una selección internacional que reúne a ejecutivos, empresarios, diseñadores y otros protagonistas clave de la industria. Bursztyn llega a este listado al frente de Malva, respaldado por una sólida y amplia trayectoria en los sectores de moda, retail y lujo.

La ambiciosa expansión de Malva a Europa: Destino Madrid

El anuncio de su inclusión en The Business of Fashion cobra aún más relevancia noticiosa, ya que el reconocimiento se conoce precisamente mientras la compañía avanza a paso firme en su expansión internacional. El coincidente siguiente paso de expansión de Malva es altamente ambicioso: llevar su exitosa plataforma de marcas latinoamericanas desde América Latina directamente al mercado europeo.

Para materializar esta visión, Malva abrirá su primera tienda en Europa, y la ciudad elegida ha sido Madrid. La dirección exacta será en la icónica calle Serrano 12, una ubicación que destaca por ser uno de los principales corredores comerciales de lujo de la capital española. Este nuevo establecimiento de gran formato tendrá cerca de 1.200 metros cuadrados, buscando convertirse en una plataforma definitiva para posicionar a las marcas latinoamericanas en el competitivo mercado europeo.

Una vitrina internacional para más de 120 marcas latinoamericanas

El concepto detrás de este éxito comercial nació de una visión clara. La compañía fue creada por Bursztyn con el objetivo principal de desarrollar un modelo comercial que conectara a diseñadores y marcas de América Latina con nuevos consumidores y mercados. Fundada en 2019, la empresa actualmente cuenta con operaciones sólidas en Colombia, Perú y Panamá.

Como el ecosistema de diseño líder de la región, Malva reúne en la actualidad a más de 120 diseñadores y marcas latinoamericanas. Su propuesta de valor para el consumidor combina inteligentemente el retail con una curaduría especializada de firmas tanto latinoamericanas como internacionales. Dentro de sus espacios, el público puede encontrar diversas categorías de estilo de vida que incluyen moda, accesorios, joyería y diseño.

Liderazgo en retail de lujo y el respaldo de Sterling Group

El posicionamiento alcanzado está profundamente cimentado en la trayectoria de su fundador. Además de estar al frente del crecimiento de Malva, Bursztyn lidera Sterling Group. Esta organización es un importante grupo privado con operaciones en múltiples áreas, abarcando la moda, la joyería, la relojería, la belleza y el estilo de vida.

A través de este grupo, el empresario colombiano ha forjado una valiosa experiencia en la representación de marcas internacionales en América Latina. Toda esta suma de esfuerzos y estrategias confirma por qué la visión del talento nacional sigue abriendo las puertas de los escenarios más exigentes del mundo.