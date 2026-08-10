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Westcol habló de la polémica de Camilo Cifuentes: “No nos están cuidando”

Westcol defendió a Camilo Cifuentes y explicó por qué decidió invitarlo a su stream.

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Foto: Westcol y Captura de pantalla - Telecafé

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
03:58 p. m.
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Westcol se pronunció sobre la polémica que involucra a Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’ y aseguró que los hombres están siendo descuidados. El streamer, además, invitó al creador de contenido a conversar junto a Blessd.

La polémica alrededor de Camilo Cifuentes continúa generando reacciones en redes sociales. Después de que el creador de contenido reconociera públicamente que no fue sincero con María Camila Sepúlveda y con Anthía López, conocida como ‘La Mijita’, Westcol salió en su defensa y cuestionó la manera en que los hombres son señalados en este tipo de situaciones.

Camilo Cifuentes se confesó ante Westcol y Blessd en pleno stream
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El streamer compartió una reflexión que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

¿Qué dijo Westcol sobre Camilo Cifuentes?

En medio de la conversación que se abrió por la confesión de Cifuentes, Westcol aseguró que considera que los hombres también están siendo dejados de lado en las relaciones.

Están descuidando mucho a los hombres… los dejan volar y después nosotros tenemos la culpa. No nos están cuidando y salimos pagando los platos rotos nosotros, afirmó el creador de contenido, mencionó Westcol en sus redes.

Sus palabras generaron opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldaron su postura, otros cuestionaron que el comentario pudiera interpretarse como una justificación frente a las decisiones de Cifuentes.

¿Quién es ‘La Mijita’? La influencer vinculada a Camilo Cifuentes
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La declaración llegó en medio de una discusión mucho más amplia sobre la situación sentimental del influencer, quien finalmente reconoció que cometió un error al mantener conversaciones con la madre de su hijo mientras comenzaba a acercarse a ‘La Mijita’.

¿Por qué Westcol invitó a Camilo Cifuentes a su stream?

La defensa de Westcol también estuvo relacionada con la decisión de darle un espacio a Cifuentes para contar su versión de los hechos.

El influencer apareció en una transmisión junto a Westcol y Blessd, donde habló durante varios minutos sobre la controversia y reconoció que no había sido transparente con las personas involucradas.

Durante el espacio, Cifuentes afirmó que le había dicho a ‘La Mijita’ que su relación con María Camila había terminado, pero al mismo tiempo continuaba hablando con la madre de su hijo sobre la posibilidad de construir un hogar.

“Yo la cagué. Yo no fui sincero al hacer las cosas”, reconoció.

Westcol, por su parte, defendió que Cifuentes hubiera decidido hablar públicamente y consideró que su aparición en el stream no tenía como objetivo quedar bien ante la audiencia, sino reconocer su error y pedir que no se atacara a las mujeres involucradas.

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La polémica ahora continúa en redes sociales, donde las declaraciones de Westcol y la confesión de Cifuentes siguen generando reacciones entre quienes siguen el caso.

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