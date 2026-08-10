¿En qué va el plan de choque en salud del Gobierno? Ministra entregó primeros resultados

El Gobierno presentó las cifras de avance de su plan de choque en salud, una estrategia que busca desbloquear la atención a miles de pacientes que llevaban meses, e incluso años, esperando medicamentos y procedimientos médicos.

Los resultados preliminares muestran un alcance significativo, aunque persisten preocupaciones sobre la sostenibilidad de las medidas.

¿Qué pacientes han recibido medicamentos con el plan?

Desde el inicio del plan, cerca de 200.000 pacientes han sido atendidos, recibiendo más de siete millones de unidades de medicamentos y procedimientos médicos que habían quedado pendientes.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, enfatizó la necesidad de mantener la continuidad en la atención para evitar que estos pacientes vuelvan a quedar desatendidos.

“Lo que no nos puede suceder es que los atendamos hoy y los dejemos de atender mañana. Tiene que dar paso a que las EPS liberen también presión para poder atender a esa nueva población que nos va apareciendo, no solamente en esas enfermedades, sino en otras”, señaló.

Si bien las asociaciones de pacientes reconocen los avances, también mantienen una postura crítica. Según sus reportes, la lista de pacientes en espera ha crecido de 1.060.000 a 1.600.000.

Asociaciones de pacientes se pronunciaron

“Celebramos el anuncio de la puesta en marcha del plan de choque, pero no podemos descuidar el día a día porque cada vez hay más barreras de acceso”, expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, quien hizo un llamado para que se derrumben más obstáculos estructurales.

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La ministra anunció que se divulgarán cifras adicionales sobre pacientes que han recibido atención tras el desbloqueo de medicamentos y servicios médicos, en un esfuerzo por mantener la transparencia sobre el progreso del plan de choque.

El desafío principal que enfrenta el gobierno es equilibrar la atención de los casos acumulados con las nuevas solicitudes que continúan ingresando al sistema, mientras trabaja en reformas estructurales que eviten la repetición de estas crisis de acceso en el futuro.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.