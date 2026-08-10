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Reconocida modelo e influencer murió frente a su esposo y sus hijos

La modelo se desvaneció en una entidad hospitalaria de manera inesperada.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 08 de 2026
05:35 p. m.
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En Brasil hay un profundo shock debido a que una reconocida modelo e influencer falleció de manera inesperada.

Giane Alves, que era oriunda de Condeúba, en el interior del estado de Bahía, tenía 32 años y era madre de dos hijos, murió el 2 de octubre de 2026.

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La importante modelo llegó a una entidad hospitalaria para un control médico de su hijo menor, pero se desvaneció de un momento al otro y, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no pudo volver en sí.

Esto se sabe de la muerte de Giane Alves, reconocida modelo e influencer de Brasil

El viernes 2 de octubre, junto a su esposo José, su hijo Gael, que tiene 7 años, y una amiga, Giane Alves asistió a un control médico de Felipe, su descendiente de apenas 45 días de nacido.

Sin embargo, la modelo e influencer tuvo un desmayo fulminante y, aunque los médicos intervinieron de inmediato, su muerte se confirmó a los pocos minutos.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Giane Alves habría sufrido un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, en su entorno familiar hay conmoción debido a que no tenía antecedentes médicos y, adicionalmente, llevaba un estilo de vida saludable.

Así fue la trayectoria de Giane Alves en el modelaje

Giane Alves trabajaba en una estación de gasolina de São Paulo y coincidió con una profesional que le aseguró que tenía talento para la moda y la acercó a la industria.

Fue así como inició a dar sus primeros pasos y, con el paso de los años, estuvo presente en eventos que se realizaron en Milán, Nueva York, Hamburgo y Londres.

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Asimismo, llegó a colaborar con Vogue y, por supuesto, tuvo un espacio importante en la São Paulo Fashion Week.

"Dios mío, era muy joven", "qué tragedia", "Dios la tenga en su gloria", "que en paz descanse" y "un abrazo para sus familiares", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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