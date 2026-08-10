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Atlético Nacional anunció decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez antes del partido vs. Tolima

'Verdolagas' y 'pijaos' se enfrentarán en Itagüí a partir de las 6:05 de la tarde.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Nicolás Forero

octubre 08 de 2026
05:10 p. m.
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En la tarde de este jueves 8 de octubre, Atlético Nacional jugará el partido que tuvo que aplazar y corresponde a la novena fecha de la Liga BetPlay 2026 II.

Su rival será el Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano de Itagüí, a partir de las 6:05 de la tarde.

El 'verde paisa' tiene la oportunidad de volverse a acomodar en la segunda posición de la tabla de posiciones y, por lo tanto, Lucas González tomó decisiones a una hora del pitazo inicial y una de ellas involucra a James Rodríguez.

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¿De qué se trata? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

James Rodríguez será titular con Atlético Nacional vs. Tolima

Lucas González decidió que, al igual que contra Junior de Barranquilla, James Rodríguez será inicialista en el 'verdolaga'.

En consecuencia, el 11 titular de Atlético Nacional para enfrentar a los 'pijaos' es el siguiente:

Armani en el arco; Román, Parra, Haydar y Casco en la defensa; Campuzano, Cabrera, Cardona, Perlaza y James en la zona de volantes; y Poveda en el frente de ataque.

¿Cuáles son los próximos partidos de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II?

Después de su partido vs. Deportes Tolima, Atlético Nacional jugará dos partidos en condición de visitante y otros dos como local.

Su calendario es el siguiente:

  • vs. Boyacá Chicó, en Tunja, el sábado 17 de octubre, a las 3:00 de la tarde.
  • vs. Cúcuta, en el General Santander, el lunes 19 de octubre, a las 6:30 de la tarde.
  • vs. Pasto, en Medellín, el jueves 22 de octubre, a las 8:00 de la noche.
  • vs. Medellín, en el Atanasio Girardot, el 25 de octubre, a las 6:10 de la tarde.

Así van Atlético Nacional y Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026 II

Antes del enfrentamiento en Itagüí, Atlético Nacional se encuentra en la cuarta posición del campeonato con 22 puntos.

Los 'verdes' han ganado siete partidos, empatado uno y perdido dos.

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Mientras tanto, Deportes Tolima está en la octava posición después de haber sumado 19 puntos.

Los 'pijaos' han ganado cinco partidos, empatado cuatro y perdido tres.

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