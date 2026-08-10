Karina García y el ‘Tino’ Asprilla: la inesperada revelación de Yuli Ruiz

Karina García volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que Yuli Ruiz hiciera una inesperada mención sobre ella y el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla durante una conversación sobre los llamados ‘sugar daddy’.

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La creadora de contenido lanzó el comentario mientras hablaba de experiencias relacionadas con hombres que entregaban tarjetas para que sus parejas, amigos y acompañantes realizaran compras.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Karina García y el ‘Tino’?

Durante el diálogo, Yuli Ruiz mencionó al exjugador de la Selección Colombia y aseguró que es muy buena amiga de Faustino Asprilla. En medio de la conversación también nombró a Karina García.

Así hacía el Tino Asprilla con Karina y conmigo. Ups, se me salió. Él nos daba las tarjetas, afirmó Ruiz.

La declaración rápidamente comenzó a circular en redes sociales, especialmente por la mención de Karina García, quien ha protagonizado diferentes controversias en el mundo digital.

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El comentario se produjo mientras las participantes conversaban sobre los hombres que asumen gastos de mujeres con las que mantienen algún tipo de vínculo. Fue en ese contexto que Ruiz decidió contar la anécdota y terminó involucrando al exfutbolista y a la creadora de contenido.

¿Karina García tuvo una relación con Faustino Asprilla?

Por ahora, la afirmación de Yuli Ruiz no constituye una confirmación independiente de que Karina García haya tenido una relación sentimental con Faustino Asprilla.

Lo que existe es el señalamiento realizado por Ruiz durante la conversación. Ni García ni Asprilla han confirmado públicamente, hasta el momento, la versión sobre una eventual relación entre ambos.

La mención también llamó la atención porque el ‘Tino’ Asprilla ha sido relacionado a lo largo de los años con diferentes figuras de la farándula colombiana, aunque algunas de esas versiones han sido desmentidas por el propio exfutbolista.

En el caso de Karina García, su nombre volvió a convertirse en tendencia a raíz de las declaraciones de Ruiz, que fueron replicadas por usuarios y generaron todo tipo de comentarios.

La conversación dejó así una nueva polémica alrededor de la vida sentimental de la influencer y del pasado amoroso del exjugador colombiano. Por ahora, la versión corresponde exclusivamente a lo dicho por Yuli Ruiz.