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Camilo Cifuentes reapareció en redes sociales tras la polémica: ¿mostró el rostro?

Luego de su stream con Westcol, Camilo Cifuentes se animó a reabrir su cuenta de Instagram.

Foto: @camilocifuentes962 en Instagram.

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
04:18 p. m.
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Camilo Cifuentes, el viral influencer 'incógnito' de Colombia, fue señalado de ilusionar a su expareja, mientras que ya se encontraba iniciando un nuevo vínculo amoroso con otra mujer.

En medio de esa coyuntura, les pidió perdón a las personas involucradas y, por unas horas, tomó la decisión de cerrar sus redes sociales.

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Además, en un stream con Westcol y Blessd, admitió que su error fue no haber sido sincero y también manifestó que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, tanto el streamer como el cantante le indicaron que él no podía desaparecerse de las redes sociales por un error y, en medio de esa coyuntura, Camilo Cifuentes reapareció en su cuenta de Instagram con un nuevo video.

¿Qué publicó exactamente? ¿Mostró su rostro en esta oportunidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

VIDEO: así reapareció Camilo Cifuentes en las redes sociales tras la polémica de infidelidad

Este 8 de octubre, Camilo Cifuentes publicó una grabación en la que utilizó una máscara y una capa de Batman para mostrar cómo están avanzando las construcciones que está haciendo en Pereira tras el terremoto.

"Un video que ya tenía grabado. Actualización de las casitas que estamos construyendo en Pereira", escribió el creador de contenido.

Además, realizó una encuesta en la que preguntó si lo seguían soportando y las opciones fueron 'sí', 'de pronto luego' y 'no, ya no más'.

No obstante, a pesar de la polémica, Camilo Cifuentes utilizó la máscara hasta el final del video y no reveló su rostro por su propia cuenta.

¿Qué pasará entre Camilo Cifuentes y 'La Mijita', la mujer con la que fue relacionado?

En su stream con Westcol, Camilo Cifuentes aclaró que ya habló con 'La Mijita', la creadora de contenido que nació en España, pero vive en Colombia.

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Según su testimonio, ella está dispuesta a perdonar el hecho de que él no le hubiera avisado que seguía escribiéndole a María Camila Sepúlveda, su expareja.

Además, de acuerdo con lo que contó, él también está dispuesto a seguir dándose una oportunidad con la influencer de origen europeo.

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