Colombiano está desaparecido tras protagonizar incidente a bordo de un vuelo hacia Alemania

Un colombiano, oriundo de Neiva e identificado como Carlos Andrés Quiroga, se encuentra desaparecido desde el pasado 3 de octubre, luego de protagonizar un incidente durante un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Frankfurt, Alemania.

Colombiano está desaparecido en Alemania

De acuerdo con algunas versiones, el hombre, de 33 años, habría intentado abrir una de las puertas de emergencia de la aeronave cuando esta se encontraba en pleno vuelo. Sin embargo, integrantes de la tripulación y dos pasajeros lograron intervenir y evitar que la situación pasara a mayores.

Información conocida por La FM revela el testimonio de Natalia Escobar Mora, esposa de Quiroga, quien explicó que el colombiano venía atravesando un complicado cuadro de ansiedad. Según su relato, días antes de viajar a Colombia había sufrido un accidente automovilístico en Hamburgo, que también estaría relacionado con uno de estos episodios.

“Días antes de regresar había sufrido un accidente automovilístico en Hamburgo que estuvo relacionado con uno de estos episodios. Fue trasladado a un hospital, permaneció allí alrededor de dos horas y posteriormente recibió el alta. Después tomó un vuelo y regresó a Colombia, donde se reencontró con nosotros”, relató la mujer.

Durante su estancia en Colombia, Natalia aseguró que intentó brindarle todo el apoyo a su esposo para ayudarlo a recuperarse. Según su testimonio, con el paso de los días lo notó de mejor ánimo, por lo que ambos decidieron comprar su tiquete de regreso a Alemania.

Sin embargo, ella no pudo acompañarlo debido a algunos asuntos laborales que debía resolver en Colombia.

La mujer aseguró que, desde que Carlos abordó el vuelo, no ha vuelto a tener contacto con él. También señaló que ha intentado obtener información de las autoridades, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta que permita establecer con claridad dónde se encuentra.

“Sabemos que una vez sucedido lo del vuelo, estuvo en un hospital psiquiátrico, pero le dieron de alta porque él estaba bien. (…) Se ha vuelto a tener contacto con la Policía, pero la Policía no da razón. Queremos hacer un llamado a las entidades para que nos ayuden. Ya han pasado tres días y no entiendo cómo las autoridades alemanas no se han puesto en contacto con algún familiar para saber de la situación de él, si es que la Policía lo tiene”, afirmó Natalia.

La familia pide ayuda para localizarlo

Natalia también habló sobre la personalidad de su esposo y aseguró que se trata de un hombre afectuoso y tranquilo que lleva varios años enfrentando episodios de ansiedad.

“Andrés es un hombre amoroso, es un hombre cariñoso. Es un hombre muy calmado, de un corazón lleno de amor, que ahora está pasando simplemente por un mal momento. Hace dos años él migró para Alemania buscando un mejor futuro, pero creo que la soledad ha hecho lo suyo. Él lleva unos añitos sufriendo de ansiedad y hay ocasiones que le dan unos ataques de pánico, pero todo pues muy controlado”, explicó.

Además de solicitar ayuda para establecer el paradero de su esposo, la mujer manifestó su preocupación por las posibles consecuencias legales que podría enfrentar después del incidente ocurrido durante el vuelo.

“Yo llevo acá la historia clínica de él, de sus antecedentes. No sé si en temas legales lo tengan que judicializar o no sé qué va a pasar. (…) Lo que sí necesitamos ahora es una ayuda legal, de qué manera las entidades nos pueden colaborar, si hay algún abogado allá que nos pueda brindar el acompañamiento, porque entendemos que esto de pronto va a dar por la parte legal, judicial”, señaló.