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J Balvin volvió a mandar sentido mensaje durante concierto en México tras ruptura con Valentina Ferrer

El cantante compartió emotivas palabras con su público.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
07:09 a. m.
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La industria de la música urbana y el entretenimiento internacional vivieron un remezón informativo luego de que se confirmara el fin de una de las relaciones más mediáticas del medio.

Tras casi una década juntos y la llegada de su hijo Río en 2021, la modelo argentina Valentina Ferrer anunció de manera oficial a través de sus redes sociales que ella y el cantante colombiano J Balvin decidieron tomar caminos separados.

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El comunicado emitido por la modelo tomó por sorpresa a los fanáticos de ambos artistas. Pese al revuelo digital, el mensaje dejó en claro que la ruptura se dio en buenos términos, priorizando en todo momento el bienestar integral y el cuidado de su pequeño hijo.

No obstante, los seguidores del intérprete de éxitos globales se mantuvieron a la expectativa, ya que el reguetonero había optado por mantener perfil bajo ante la opinión pública tras la noticia. La incógnita sobre cómo afrontaba este proceso personal finalmente se despejó durante una de sus presentaciones en vivo.

El mensaje de J Balvin en concierto de México

Durante su paso por los escenarios de México, un territorio clave para su carrera, el artista paisa decidió abrir su corazón ante miles de asistentes. Lejos de esquivar el evidente momento de transformación personal que atraviesa, el cantante conectó con su público y reflexionó sobre los altibajos de la vida, dejando una frase que rápidamente acaparó titulares y se viralizó en plataformas digitales: "A veces tropezamos".

"Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto, camino de sabiduría, que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el futuro", agregó.

Y finalizó diciendo: "Así que a cada uno de ustedes, el que esté pasando por un mal momento, por una mala situación, recuerden que somos humanos, que estamos en esto, que acá hay una familia que le quiere a ustedes muchísimo que están esta noche, que a ustedes que los considero mi familia también, gracias de verdad por estar esta noche conmigo".

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