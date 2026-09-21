El precio del dólar tuvo un cambio llamativo hoy 21 de septiembre de 2026: así se cotizó

El dólar en Colombia abrió este lunes 21 de septiembre de 2026 en 3.170,00 pesos, de acuerdo con el análisis del Banco de la República de Colombia.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.192,92 pesos, subiendo 120.65 pesos respecto al mismo día de la semana pasada (14 de septiembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 21 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con la de hace un mes (21 de agosto de 2026), tuvo un incremento de 129.96 pesos y el 4.24 %.

Sin embargo, respecto a la primera Tasa Representativa del Mercado reportada en el 2026, hubo un descenso de 564.16 pesos, que equivalen al 15.02 %.

Asimismo, realizando el balance con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (21 de septiembre de 2025), la disminución fue de 698.27 pesos y el 17.94 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 21 de septiembre de 2026?

En promedio, luego de los primeros monitoreos de este 21 de septiembre de 2026, se han incrementado los precios de compra en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.

Las tarifas que se han encontrado son las siguientes:

Bogotá: 3.490 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Medellín: 3.290 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado en Colombia?

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado ha tenido un crecimiento paulatino en Colombia.

Los cambios más recientes han sido los siguientes: