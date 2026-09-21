Expareja de Lina Tejeiro reaccionó al nacimiento de su hijo: esto dijo

El domingo 21 de septiembre, en horas de la mañana, Lina Tejeiro, la importante actriz de Colombia, publicó una foto en la que confirmó el nacimiento de Gael, su primer hijo.

Tejeiro apareció en la camilla, luciendo unas gafas oscuras y cargando a su bebé en brazos. Además, reveló que el nacimiento de Gael fue el pasado 16 de septiembre de 2026.

Este fue el mensaje de Lina Tejeiro tras el nacimiento de Gael, su hijo

En la publicación en la que Lina Tejeiro anunció el nacimiento de su bebé, abrió su corazón y manifestó que el amor de su vida ya estaba junto a ella.

"Bienvenido, amor de mi vida. Gael, 16.09.2026", fue su mensaje exacto.

Asimismo, unas horas después, publicó un nuevo video en el que no solo recordó algunos momentos que han protagonizado su año, sino que mostró momentos claves de su parto.

"Este año Dios decidió enseñarme que sus planes son y serán siempre mejores que los míos. Aprendí que podía llevarme el mejor premio sin siquiera estar compitiendo y que, aunque nosotros hagamos planes y creamos tener los tiempos calculados, el tiempo de Dios siempre será perfecto", indicó Lina Tejeiro.

"Se esperaba que Gael naciera el 3 de octubre, pero Dios decidió que septiembre era el momento perfecto. Por mi salud, por la de él y porque, una vez más, sus planes fueron mejores que los míos. Llegaste, Gael, y con tu llegada, nací yo también", añadió.

Y, justo en esa segunda publicación, Sebastián Vega, la expareja de Lina Tejeiro, reaccionó. ¿Qué dijo?

Esta fue la reacción de Sebastián Vega, expareja de Lina Tejeiro, tras el nacimiento de su bebé

Cuando apenas eran unos adolescentes de 15 años, Sebastián Vega y Lina Tejeiro tuvieron un romance.

Además, en el último tiempo, ambos volvieron a coincidir en un proyecto como MasterChef Celebrity Colombia y dejaron claro que su relación interpersonal era cordial.

Por lo tanto, tras el nacimiento de Gael, Sebastián Vega le deseó bendiciones a Lina Tejeiro en la nueva etapa de su vida.

"Muchas bendiciones", fue el comentario exacto del actor colombiano en el post de Instagram.