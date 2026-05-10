Alci Acosta reapareció tras salir del hospital: habló de su regreso a los escenarios

Alci Acosta reapareció en redes sociales después de permanecer 18 días hospitalizado en Barranquilla y entregó un mensaje sobre su estado de salud. El cantante aseguró que se encuentra mucho mejor y agradeció a sus seguidores, familiares y colegas por el acompañamiento durante los días en los que estuvo bajo atención médica.

El artista publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que confirmó que ya se encuentra en su casa. “Gracias a mi Dios, ya estoy en mi casa, no del todo bien, pero mucho, mucho mejor que tiempo atrás”, afirmó.

La hospitalización se produjo después de que el intérprete presentara complicaciones relacionadas con los riñones y la próstata. Durante su permanencia en la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla, el cantante pasó varios días en cuidados intensivos y posteriormente continuó su recuperación en una habitación.

¿Cuándo salió Alci Acosta del hospital?

La evolución de su estado de salud permitió que Alci Acosta recibiera el alta médica el pasado 18 de septiembre. Desde entonces, permanece en su hogar y continúa con su proceso de recuperación y los controles correspondientes, de acuerdo con la información compartida sobre su estado.

Su salida de cuidados intensivos y posterior regreso a casa representan una nueva etapa dentro de su recuperación. En su mensaje, el cantante no entregó detalles adicionales sobre la duración de los controles ni estableció una fecha específica para retomar sus actividades profesionales.

Alci Acosta también aprovechó su publicación para agradecer a las personas que estuvieron pendientes de su salud durante la hospitalización. El artista mencionó a sus compañeros de farándula y a sus fanáticos, tanto de Colombia como de otros países.

“Gracias a todos mis compañeros de farándula que estuvieron pendientes de mi salud, a todos mis fanáticos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo”, expresó el cantante en el video publicado en sus redes sociales.

¿Alci Acosta volverá a los escenarios tras su recuperación?

El cantante manifestó que espera regresar próximamente a las presentaciones en vivo, aunque no estableció una fecha concreta para su vuelta a los escenarios. “Dentro de poco vamos a estar nuevamente en los escenarios tratando de complacerlos con lo mejor de mi repertorio”, aseguró.

En el mensaje que acompañó la publicación, Alci Acosta también agradeció a Dios, a su familia, a sus colegas y a sus seguidores por las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante los días de hospitalización.

De esta manera, el artista llevó un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y confirmó que permanece en casa mientras avanza en su recuperación. Por ahora, sus planes de regresar a los escenarios están planteados como una expectativa, sin una fecha definida para sus próximas presentaciones.