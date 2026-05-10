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Agrupación de reconocido cantante de vallenato de Colombia sufrió aparatoso accidente: esto se sabe

Dos integrantes sufrieron heridas leves y se encuentran recuperándose satisfactoriamente.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 05 de 2026
12:11 p. m.
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En la madrugada del 4 de octubre de 2026, una agrupación vallenata se accidentó en una vía de Colombia.

El grupo de Joaco Pertuz se presentó en Magdalena y, posteriormente, en El Copey, Cesar. Luego, abordó un bus, pero el vehículo perdió el control y se volcó en un sector del corregimiento de Cordobita, en Ciénaga.

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Esto se sabe del accidente de tránsito que sufrió la agrupación de Joaco Pertuz, el reconocido cantante de vallenato de Colombia

Según lo informado por las autoridades que llegaron a atender este accidente, el conductor habría tenido un microsueño y se habría salido de la vía.

En consecuencia, le habría sido imposible reaccionar a tiempo para evitar que el bus se volcara sobre una cuneta. Sin embargo, por fortuna, este incidente vial no pasó a mayores debido a que no se reportaron víctimas mortales.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de la agrupación de Joaco Pertuz?

Apenas la comunidad reportó el accidente, unos funcionarios de primeros auxilios llegaron al lugar y monitorearon el estado de todos los integrantes de la agrupación vallenata.

Fue así como determinaron que Daniel Estrada, el timbalero, e Isad Venera, el corista, sufrieron unas heridas y los trasladaron a un centro médico cercano.

No obstante, finalmente, las evaluaciones de los especialistas concluyeron que las afectaciones fueron leves y ambos artistas se encuentran recuperándose de manera satisfactoria.

Hebert Vargas, la estrella del vallenato colombiano, también sufrió un accidente en Ecuador

Durante el más reciente fin de semana, la agrupación de Hebert Vargas se presentó en Ambato, Ecuador, y regresó hacia Quito en un bus con la intención de abordar un vuelo hacia Medellín.

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En medio del recorrido, ese vehículo se estrelló de frente contra una camioneta y una ambulancia tuvo que asistir a todas las personas involucradas.

Sin embargo, nadie presentó golpes complejos y, por lo tanto, pudieron continuar con su viaje de retorno hacia Colombia.

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