Esta fue la primera reacción de Johanna Fadul tras abandonar La Casa de los Famosos por EXPULSIÓN

En la noche del 2 de febrero, hubo conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El 'jefe' tomó la vocería y, frente a todos los participantes, anunció que había tomado la decisión de expulsar a Johanna Fadul del reality.

Su razón fue que traspasó los límites del respeto en el posicionamiento contra 'Campanita' y que esos comportamientos no podían permitirse.

Por lo tanto, tras lo dicho por el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le pidieron el favor a Johanna Fadul para que se despidiera de sus compañeros y abandonara las instalaciones.

Esta fue la primera reacción de Johanna Fadul tras ser expulsada de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de que la expulsión de Johanna Fadul fue oficial, apareció una historia en su cuenta de Instagram.

En esta, se colocó el emoticón de un corazón roto, aunque no se sabe con exactitud si ella fue la que tuvo acceso a su celular o si continuó siendo su equipo de trabajo.

¿Qué fue exactamente lo que le dijo el 'jefe' a Johanna Fadul durante la expulsión?

El 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 determinó que las palabras de Johanna Fadul fueron graves y acudió a la sanción máxima.

"La Casa de los Famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano", planteó el 'jefe'.

"Johanna, a partir de este momento quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa", añadió.

¿Qué participantes han abandonado La Casa de los Famosos Colombia 2026?

