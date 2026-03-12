CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente sorprendió con contundente predicción sobre el que sería el próximo presidente de Colombia

La reconocida astróloga se animó a hablar de un posible ganador. Descubra sus declaraciones.

Foto: captura de pantalla del video y Freepik.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras las elecciones del 8 de marzo de 2026, se comenzó a palpitar la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

En estos días, los candidatos se encuentran definiendo sus fórmulas presidenciales y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente realizó una nueva predicción sobre lo que podría ocurrir.

Mhoni Vidente lanzó nueva predicción sobre las elecciones que se están realizando en Colombia: esto dijo
RELACIONADO

Mhoni Vidente lanzó nueva predicción sobre las elecciones que se están realizando en Colombia: esto dijo

¿Quién sería el ganador de acuerdo con la reconocida astróloga radicada en México? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre el que sería el próximo presidente de Colombia

Al igual que en los últimos análisis, Mhoni Vidente siguió prediciendo que la 'izquierda' se encuentra debilitada.

Es así como, según la reconocida astróloga, la 'derecha' volvería a gobernar y Paloma Valencia se perfilaría como la candidata principal.

"¿Qué está pasando? Colombia está ahora en el mes de mayo en ese momento para tomar la fuerza para un nuevo comienzo", comenzó afirmando Mhoni Vidente.

"Definitivamente veo que la 'izquierda' pierde. Paloma Valencia, con ese carisma y ese 'centro derecha' dijo: 'aquí estoy y estoy presente'. Será un nuevo comienzo para ese país", agregó la astróloga.

Mhoni Vidente también habló de Cuba y Venezuela: ¿qué dijo?

Después de hablar de Colombia, Mhoni Vidente también analizó el panorama de Cuba y aseguró que los cambios son inminentes.

"El día 20 o 21 de marzo será el momento total para un cambio. El próximo presidente de Estados Unidos, que sería Marco Rubio, ya estaría hablando con todos y diciendo: 'o te sales o te arresto'", expresó Mhoni Vidente.

"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia
RELACIONADO

"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia

"Viene un cambio fundamental en el mundo. Ya les había dicho, este año será el del nuevo comienzo y orden mundial. Donald Trump cambió la geopolítica, el pensamiento y la dimensión del poder", añadió.

Asimismo, Mhoni Vidente aseguró que después del 11 de marzo también comenzaría poco a poco la transición en Venezuela.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

"Lo tenía guardado": Alzate reveló video INÉDITO de Yeison Jiménez antes de su muerte

Artistas

Así fue el conmovedor reencuentro entre Isabella Ladera y Hugo García, su novio, tras la inesperada pérdida que sufrieron

La casa de los famosos

Hubo cambios de ÚLTIMO MOMENTO en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026: así quedó

Otras Noticias

Artistas

Lucas Arnau, el reconocido cantante colombiano, está de luto: "descansa en paz, angelito"

El artista se despidió de su ser amado con un desgarrador mensaje de Instagram.

Donald Trump

Trump aseguró que Irán no debería asistir al Mundial "por su propia seguridad"

Donald Trump aumentó la tensión respecto a la presencia de Irán en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Comercio

Reconocida tienda de ropa se declaró en quiebra y cerrará más de 150 puntos de venta

Petróleo

Oriente Medio ha dejado de producir 10 millones de barriles de petróleo al día

Redes sociales

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes