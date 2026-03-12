Mhoni Vidente sorprendió con contundente predicción sobre el que sería el próximo presidente de Colombia

Tras las elecciones del 8 de marzo de 2026, se comenzó a palpitar la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

En estos días, los candidatos se encuentran definiendo sus fórmulas presidenciales y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente realizó una nueva predicción sobre lo que podría ocurrir.

¿Quién sería el ganador de acuerdo con la reconocida astróloga radicada en México? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre el que sería el próximo presidente de Colombia

Al igual que en los últimos análisis, Mhoni Vidente siguió prediciendo que la 'izquierda' se encuentra debilitada.

Es así como, según la reconocida astróloga, la 'derecha' volvería a gobernar y Paloma Valencia se perfilaría como la candidata principal.

"¿Qué está pasando? Colombia está ahora en el mes de mayo en ese momento para tomar la fuerza para un nuevo comienzo", comenzó afirmando Mhoni Vidente.

"Definitivamente veo que la 'izquierda' pierde. Paloma Valencia, con ese carisma y ese 'centro derecha' dijo: 'aquí estoy y estoy presente'. Será un nuevo comienzo para ese país", agregó la astróloga.

Mhoni Vidente también habló de Cuba y Venezuela: ¿qué dijo?

Después de hablar de Colombia, Mhoni Vidente también analizó el panorama de Cuba y aseguró que los cambios son inminentes.

"El día 20 o 21 de marzo será el momento total para un cambio. El próximo presidente de Estados Unidos, que sería Marco Rubio, ya estaría hablando con todos y diciendo: 'o te sales o te arresto'", expresó Mhoni Vidente.

"Viene un cambio fundamental en el mundo. Ya les había dicho, este año será el del nuevo comienzo y orden mundial. Donald Trump cambió la geopolítica, el pensamiento y la dimensión del poder", añadió.

Asimismo, Mhoni Vidente aseguró que después del 11 de marzo también comenzaría poco a poco la transición en Venezuela.