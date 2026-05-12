Alexa Torres reveló su intención de volver con su expareja y revolucionó las redes: ¿qué ocurrió?

La salida de Alexa Torres de La Casa de los Famosos Colombia ha conmocionado a los colombianos, pues la mujer fue considerada como una de las participantes más fuertes dentro de la competencia.

Su salida no solo ha sido comentada por su relación con el participante Tebi Bernal, sino también por la finalización de su compromiso sentimental con su pareja Jhorman Toloza, quien durante los meses más recientes tomó sus redes sociales para dar a conocer el proceso de separación con la mujer.

¿Qué dijo Alexa Torres sobre su relación?

En las horas más recientes, la participante rompió el silencio nuevamente sobre su relación al mencionar que tuvo intenciones de salir del recinto para buscar a su expareja y lograr su respectiva reconciliación.

No obstante, al ponerse al tanto de la situación que se desarrolló con su familia, su decisión cambió rotundamente al percatarse de las serias afectaciones que el hombre habría generado dentro de su vivienda.

La polémica se desató cuando Torres tomó sus redes sociales oficiales para compartir un video en donde dejó ver que su apartamento se encontraba “destruido” al tener objetos regados por el suelo, encontrar sustancias desconocidas en las paredes, ver mensajes por varias superficies del lugar, entre otras afectaciones dentro de su vivienda.

Ante esto, la mujer reveló que actualmente se están adelantando las respectivas acciones legales en contra de Leal, quien también ha hecho uso de sus redes sociales para exponer su perspectiva de lo sucedido.

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Tebi desmintió tener una relación con Alexa por fuera del programa

Por otro lado, el participante generó una gran ola de reacciones en redes sociales al manifestar, en los días más recientes, que no sostendría una relación con la mujer en el mundo exterior.

Su afirmación fue fundamentada bajo la suposición de que esta habría salido del reality a buscar a su pareja sentimental.

Sus afirmaciones ya son materia de discusión entre sus fanáticos, quienes aseguraron que su vínculo dentro del programa del Canal RCN habría sido “una estrategia” para llamar la atención de la audiencia.