“Picante video”: Alejandro Estrada y Yuli Ruíz desatan críticas en redes tras pasar otra noche juntos

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 están a punto de finalizar la octava semana de juego con una nueva jornada de eliminación en la que seis famosos se enfrentarán en las votaciones para ser salvados por el público.

Sin embargo, son varios los comentarios que se han desarrollo en torno a la convivencia ya que Alejandro Estrada y Yuli Ruiz volvieron a protagonizar una romántica noche que ha sido blanco de críticas en las redes sociales.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz?

En las horas más recientes se han viralizado nuevos clips nocturnos en donde se observa a los dos jugadores compartiendo su noche en la misma cama y protagonizando románticas escenas con besos y demás acercamientos.

Pese a que este escenario ya se había dado en días pasados, la noche más reciente ha llegado a generar indignación entre los seguidores del programa, quienes manifestaron que, al parecer, ambos estaban sosteniendo un acercamiento más personal.

Por esto, las críticas no se han hecho esperar ya que algunos internautas condenaron estas actuaciones y recordaron que el programa podría estar siendo visto por menores sin supervisión de adultos responsables. La polémica también recordó otras eventualidades protagonizadas por Karina García, Andrés Altafulla e incluso Nataly Umaña con Miguel Melfi en la primera temporada del reality.

¿Quiénes son los participantes en riesgo de ser eliminados?

Tras una jornada de nominación tensa, son cinco los participantes que se encuentran en riesgo de ser eliminados. Se trata de Juan Carlos Arango y Yuli Ruiz, nominados por sus compañeros, Juan Palau y Eidevin López, nominados por el público, Juanse Laverde nominado por el líder de la semana y Alexa nominada por el más reciente eliminado.

¿Hubo reconciliación entre Juanda y Alexa?

Por otro lado, uno de los asuntos más mediáticos de los últimos días correspondió al de los enfrentamientos entre Juanda Caribe y Alexa Torres, quienes protagonizaron un contundente cruce de palabras al hacerse polémicas declaraciones en su contra.

Sin embargo, en las horas más recientes, se llevó a cabo una fiesta en la que ambos famosos interactuaron y hasta se fotografiaron juntos. Esto ya ha desatado nuevas especulaciones ya que usuarios expresaron que, mientras los seguidores se dividen para apoyar a sus famosos, los jugadores ya se encuentran unidos.