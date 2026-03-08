¿Qué le pasó a ‘Chicho’ Arango?: primer parte médico del delantero

Momentos de preocupación se vivieron en los primeros minutos del compromiso entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, luego de que el delantero Cristian Arango, conocido popularmente como ‘Chicho’, sufriera un fuerte golpe en la cabeza que obligó a detener momentáneamente las acciones del encuentro disputado en el Estadio Cincuentenario.

La jugada se produjo durante una acción temprana del partido, cuando el atacante antioqueño disputó un balón dividido y terminó impactando de manera aparatosa. El choque provocó que Arango cayera al césped y quedara inconsciente por algunos segundos, generando alarma inmediata entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en el escenario deportivo.

El personal médico ingresó rápidamente al terreno de juego para evaluar la situación del delantero, quien posteriormente recuperó la conciencia, lo que trajo tranquilidad inicial dentro del plantel ‘verdolaga’.

Un golpe que generó preocupación en Nacional

Tras ser atendido en el campo, Cristian Arango fue retirado del partido para recibir una evaluación médica más detallada. Las primeras imágenes mostraron al delantero abandonando el estadio con el brazo izquierdo inmovilizado y evidentes signos de un fuerte golpe en la zona del rostro.

Además del impacto en la cabeza, el atacante sufrió una fractura en la nariz, producto del choque ocurrido durante la disputa del balón. Aunque el momento generó preocupación por la manera en que cayó al terreno de juego, el hecho de que recuperara la conciencia rápidamente fue interpretado como un aspecto alentador.

El incidente obligó a que el cuerpo médico del club activara los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones, priorizando la salud del jugador por encima de cualquier consideración deportiva.

El primer parte médico y el mensaje del jugador

Horas después del incidente, el departamento de comunicaciones de Atlético Nacional emitió un primer informe sobre la situación del futbolista. En el comunicado se explicó que el jugador se encuentra a la espera de un diagnóstico oficial que permita determinar con mayor precisión la gravedad de las lesiones.

“A la espera del diagnóstico oficial. Chicho tiene inmovilizado el brazo izquierdo y un golpe en la nariz”, indicó el equipo de prensa del club antioqueño, confirmando los primeros detalles sobre el estado del delantero.

Por su parte, Cristian Arango también se pronunció a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se le observa visiblemente golpeado, aunque con actitud positiva frente al proceso de recuperación que deberá afrontar en los próximos días.

Mientras se conocen los resultados médicos definitivos, en el entorno de Atlético Nacional se mantiene la expectativa por la evolución del delantero, una de las piezas importantes del equipo en la presente temporada. La prioridad del club ahora será garantizar su recuperación total antes de considerar su regreso a las canchas.