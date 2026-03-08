Hermana de Yeison Jiménez preocupó por su estado de salud al aparecer en redes con vendaje

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, se ha llevado la atención de la amplia fanaticada del caldense ya que la mujer ha tomado sus redes sociales para compartir imágenes, videos y detalles inéditos de su vida en compañía del artista.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, los seguidores de Yeison también han estado al tanto del rumbo de algunas de sus empresas, las decisiones familiares y el estado de sus hijos y esposa.

RELACIONADO Yeferson Cossio sufrió accidente y tuvo que ser intervenido de urgencia

¿Qué le pasó a la hermana de Yeison Jiménez?

Pese a que Jiménez también se ha mostrado desconsolada al recordar constantemente a su hermano, en una nueva ocasión preocupó a sus seguidores al fotografiarse con un vendaje en su ojo izquierdo. La mujer escribió un comentario en su misma historia en donde también compartió un consejo para cuidar la salud ocular: “Si van a llorar, no se froten los ojos”.

Por supuesto, la imágen ya ha desatado comentarios entre sus seguidores ya que algunos de estos manifestaron que Lina se encuentra enfrentando un “complicado proceso de duelo” tras la muerte del artista.

Cumpleaños de Thaliana Jiménez

Otro de los acontecimientos más comentados, en la reciente semana, fue el cumpleaños de la hija menor de Yeison, quien celebró sus ocho años en compañía de su madre, hermanos, abuela y demás familiares. No obstante, una fotografía se llevó la atención por parte de la fanaticada, quienes se percataron de que Sonia Restrepo, esposa del artista, había cortado su cabello hasta sus hombros.

Cabe recordar que la mujer siempre se mantuvo alejada de la industria del entretenimiento y sus pocas apariciones fueron en compañía del cantante. Así mismo, Restrepo ha mantenido bajo reserva los contenidos que ha publicado ya que su cuenta oficial, que cuenta con un poco más de 400 seguidores, se encuentra privada hasta el momento.

¿Qué pasó con la banda de Yeison Jiménez?

Otro de los temas de mayor interés corresponde al del rumbo que tomó la banda de Yeison Jiménez, pues con el objetivo de mantener su legado han continuado con su agenda musical al ahora llevar el nombre de ‘Banda del aventurero’ y trabajar junto al primer mánager del caldense.