CANAL RCN
Tendencias

Hermana de Yeison Jiménez preocupó por su estado de salud al aparecer en redes con vendaje

La mujer se tomó sus redes sociales para mostrar la situación de su rostro y dar un consejo a sus seguidores.

Foto: IG@linajimenez.g
Foto: IG@linajimenez.g

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
08:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, se ha llevado la atención de la amplia fanaticada del caldense ya que la mujer ha tomado sus redes sociales para compartir imágenes, videos y detalles inéditos de su vida en compañía del artista.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, los seguidores de Yeison también han estado al tanto del rumbo de algunas de sus empresas, las decisiones familiares y el estado de sus hijos y esposa.

Yeferson Cossio sufrió accidente y tuvo que ser intervenido de urgencia
RELACIONADO

Yeferson Cossio sufrió accidente y tuvo que ser intervenido de urgencia

¿Qué le pasó a la hermana de Yeison Jiménez?

Pese a que Jiménez también se ha mostrado desconsolada al recordar constantemente a su hermano, en una nueva ocasión preocupó a sus seguidores al fotografiarse con un vendaje en su ojo izquierdo. La mujer escribió un comentario en su misma historia en donde también compartió un consejo para cuidar la salud ocular: “Si van a llorar, no se froten los ojos”.

Por supuesto, la imágen ya ha desatado comentarios entre sus seguidores ya que algunos de estos manifestaron que Lina se encuentra enfrentando un “complicado proceso de duelo” tras la muerte del artista.

Cumpleaños de Thaliana Jiménez

Otro de los acontecimientos más comentados, en la reciente semana, fue el cumpleaños de la hija menor de Yeison, quien celebró sus ocho años en compañía de su madre, hermanos, abuela y demás familiares. No obstante, una fotografía se llevó la atención por parte de la fanaticada, quienes se percataron de que Sonia Restrepo, esposa del artista, había cortado su cabello hasta sus hombros.

Cabe recordar que la mujer siempre se mantuvo alejada de la industria del entretenimiento y sus pocas apariciones fueron en compañía del cantante. Así mismo, Restrepo ha mantenido bajo reserva los contenidos que ha publicado ya que su cuenta oficial, que cuenta con un poco más de 400 seguidores, se encuentra privada hasta el momento.

Filtran fotos de Kylian Mbappé y Ester Exposito muy cercanos: encienden los rumores
RELACIONADO

Filtran fotos de Kylian Mbappé y Ester Exposito muy cercanos: encienden los rumores

¿Qué pasó con la banda de Yeison Jiménez?

Otro de los temas de mayor interés corresponde al del rumbo que tomó la banda de Yeison Jiménez, pues con el objetivo de mantener su legado han continuado con su agenda musical al ahora llevar el nombre de ‘Banda del aventurero’ y trabajar junto al primer mánager del caldense.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Yeferson Cossio sufrió accidente y tuvo que ser intervenido de urgencia

Kylian Mbappé

Filtran fotos de Kylian Mbappé y Ester Exposito muy cercanos: encienden los rumores

Turismo

Los lugares más riesgosos para turistas en el mundo: destinos que generan alerta internacional

Otras Noticias

Viral

La escalofriante lesión tras una patada descalificadora que le da la vuelta al mundo

El ecuatoriano Jean Pierre Arroyo sufrió una terrible lesión por una patada descalificadora de uno de sus rivales. Vea la acción.

Elecciones en Colombia

Mito electoral: quiénes sí pueden votar en Corferias este 2026, según la Registraduría

El punto de votación más grande de Colombia espera miles de colombianos que buscan ejercer su derecho al voto, pero hay mitos alrededor de este punto.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Estados Unidos

ICE se llevó a músico colombiano cuando cumplía una cita de asilo en una corte de migración en EE. UU.

Cuidado personal

Manchas y pecas en el rostro: expertos explican por qué salen y cuáles son sus diferencias