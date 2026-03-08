Miles de venezolanos violan el cierre de fronteras durante las elecciones de este 8 de marzo

Las autoridades colombianas detectaron un cruce masivo e irregular de ciudadanos venezolanos hacia el país en medio del cierre temporal de fronteras decretado por el Gobierno Nacional con motivo de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Imágenes obtenidas por drones de inteligencia militar evidencian el paso de cerca de 2.500 personas a través de un corredor fronterizo en el departamento de Norte de Santander, una zona que limita con Venezuela.

El material, conocido en primicia por Noticias RCN, muestra cómo grupos numerosos de personas atraviesan el límite fronterizo por un paso no autorizado, pese a que actualmente se encuentra vigente la restricción al tránsito de viajeros por los puntos oficiales entre ambos países.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, reveló que una de las hipótesis que se maneja es que presuntamente estarían movilizándose para participar en la jornada electoral. Además, indicó que se llevarán a cabo investigaciones contra empresas de servicio especial que se ven en las imágenes.

Cierre de fronteras por elecciones legislativas del 8 de marzo

La medida de cierre fue adoptada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, el cual ordena suspender temporalmente el tránsito por los pasos terrestres y fluviales fronterizos del país. Según lo establecido por la normativa, la restricción comenzó a las 6:00 p.m. del 7 de marzo y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del 9 de marzo de 2026.

El objetivo de esta decisión es preservar el orden público durante las elecciones de Congreso de la República y las consultas internas e interpartidistas que se realizan el domingo 8 de marzo. Durante este periodo, los pasos fronterizos autorizados permanecen cerrados al tránsito regular de viajeros.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia explicó que, durante la vigencia de la medida, se reforzarán los controles migratorios en los puestos fronterizos terrestres y fluviales. Sin embargo, el decreto contempla excepciones para desplazamientos que se presenten por caso fortuito o fuerza mayor.

Operativos de control y vigilancia en la frontera

Ante el cierre temporal de fronteras, Migración Colombia desplegó un operativo especial en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para vigilar los corredores limítrofes y evitar situaciones que puedan afectar el orden público o interferir con el proceso electoral.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, señaló que la medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad nacional durante la jornada democrática. Según explicó, el despliegue institucional busca fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas y mantener controles permanentes de ingreso y salida de viajeros.