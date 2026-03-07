Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá volvió a jugar este sábado 7 de marzo de 2026 con uno de los premios más esperados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Cada semana, miles de personas compran su billete con la esperanza de acertar el número ganador y quedarse con el millonario premio mayor que entrega este tradicional sorteo.

Este juego, que se realiza regularmente en la noche y es transmitido por televisión nacional, reparte un premio mayor cercano a los $15.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 7 de marzo de 2026

En el sorteo realizado este sábado 7 de marzo de 2026, el premio mayor de la Lotería de Boyacá fue para el número XXXX de la serie XXX.

Este resultado definió al afortunado ganador del gran acumulado que entrega esta lotería, considerada una de las más tradicionales del país.

Además del premio mayor, durante el sorteo también se entregan diversos premios secos que pueden alcanzar montos de cientos de millones de pesos, dependiendo de la categoría establecida en el plan de premios.

Las autoridades de la lotería recomiendan revisar cuidadosamente el número completo y la serie del billete, ya que ambos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para reclamar el premio mayor.

¿Cómo jugar y cuándo se realiza el sorteo?

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar más conocidos en Colombia y ofrece cada semana la oportunidad de ganar sumas millonarias.

Para participar, los jugadores deben comprar un billete o fracción que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Para quedarse con el premio mayor, ambos deben coincidir con los resultados del sorteo.

El sorteo incluye, además del gran premio, varias categorías de premios secundarios como secos de $1.000 millones, $400 millones, $300 millones y otras sumas menores, lo que amplía las opciones de ganar.