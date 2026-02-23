CANAL RCN
Colombia

MinDefensa anuncia investigación por presunto uso de carrotanques con fines electorales en Aguachica

El ministro precisó que la información recopilada fue incorporada a la investigación y que se está indagando la presunta comisión de delitos electorales.

Fotos: X @JACOBOSOLANOC

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
04:09 p. m.
Una nueva polémica sacude al municipio de Aguachica, Cesar, tras la circulación de un carro tanque de agua que exhibía publicidad política de los candidatos Didier Lobo, de Cambio Radical, y Ape Cuello, del Partido Conservador.

El vehículo, que ya había generado debate días atrás, volvió a transitar por las calles en medio de denuncias sobre un presunto uso electoral del suministro de agua.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó este lunes a través de su cuenta de X que “las instituciones del Estado han actuado de manera inmediata, coordinada y conforme a la ley”. Según detalló, la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, abrió una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante.

Además, el vehículo señalado fue ubicado e inspeccionado, verificando su documentación y propiedad, aunque al momento de la revisión ya no portaba propaganda política.

Investigación y medidas de control

El ministro precisó que la información recopilada fue incorporada a la investigación y que se está indagando la presunta comisión de delitos electorales. También se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Extraordinario para reforzar los controles y prevenir irregularidades en el proceso democrático.

Sánchez aclaró que la persona señalada en redes sociales como policía, y que supuestamente habría hecho caso omiso al presunto delito, “no pertenece a la institución; en realidad corresponde a una agente de tránsito municipal”. Enfatizó que “nuestra Policía es neutral, profesional y respetuosa del proceso democrático. Aquí no hay impunidad ni sesgos políticos: hay institucionalidad, investigación y transparencia”.

Contexto de crisis y pronunciamiento presidencial

La controversia se produce en un escenario sensible: desde enero, varios sectores de Aguachica reportan problemas de baja presión en el servicio de agua y alcantarillado. En medio de esta contingencia, el carrotanque —según versiones locales vinculado a una empresa relacionada con el entorno de la alcaldesa— estaría distribuyendo agua en distintos barrios.

Las denuncias apuntan a que la entrega del líquido estaría condicionada a afinidades políticas, lo que ha desatado un fuerte debate en redes sociales y medios regionales.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció el pasado 21 de febrero, rechazando lo ocurrido y solicitando a la Policía de Aguachica detener a los responsables. “No queremos policías encubriendo el crimen”, advirtió en su mensaje, en el que cuestionó la posible articulación de autoridades locales con “mafias políticas y el crimen”.

