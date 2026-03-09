¿Para qué sirve el drenaje linfático prenatal? El procedimiento que se hizo Isabella Ladera

El embarazo suele venir acompañado de cambios físicos importantes en el cuerpo de la mujer. Uno de los más comunes es la retención de líquidos y la hinchazón en piernas, tobillos y pies, síntomas que muchas gestantes buscan aliviar mediante terapias complementarias.

En ese contexto, el drenaje linfático prenatal ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente luego de que la creadora de contenido Isabella Ladera compartiera que se sometió a este procedimiento durante su embarazo.

El drenaje linfático prenatal es una técnica de masaje suave que busca estimular el sistema linfático, encargado de transportar líquidos, desechos y toxinas dentro del organismo.

Según especialistas en fisioterapia, esta práctica puede favorecer la circulación y ayudar a reducir la acumulación de líquido en los tejidos, fenómeno conocido como edema.

Durante la gestación, el cuerpo experimenta un aumento considerable del volumen sanguíneo y de la retención de líquidos. Estudios citados en investigaciones sobre drenaje linfático indican que las mujeres embarazadas pueden retener hasta varios litros adicionales de agua debido a los cambios hormonales y a la presión del útero en crecimiento sobre los vasos sanguíneos.

Por esa razón, algunos médicos y fisioterapeutas recomiendan este tipo de masajes como terapia complementaria para mejorar el bienestar físico durante el embarazo.

Sin embargo, los especialistas también advierten que el procedimiento debe realizarse bajo supervisión profesional y después del primer trimestre de gestación.

¿Qué es el drenaje linfático prenatal y cómo funciona en el embarazo?

El drenaje linfático manual consiste en una serie de movimientos suaves y rítmicos sobre la piel que buscan estimular el flujo de la linfa, el líquido que circula por el sistema linfático. Esta técnica se utiliza desde hace décadas en fisioterapia para tratar edemas o acumulación de líquidos en diferentes partes del cuerpo.

En el caso de las mujeres embarazadas, el objetivo principal del procedimiento es aliviar la hinchazón y mejorar la circulación en las extremidades inferiores. El masaje se realiza con presiones muy ligeras y movimientos superficiales que siguen la dirección del flujo linfático hacia el corazón.

Diversos estudios han analizado los efectos de esta técnica en mujeres gestantes. Una investigación realizada con mujeres embarazadas en Brasil encontró que una sesión de drenaje linfático manual puede reducir significativamente el volumen de las piernas afectadas por edema, una de las molestias más comunes durante la gestación.

Además del alivio de la hinchazón, algunos expertos señalan que la técnica puede generar sensación de relajación y bienestar general, factores importantes para la salud física y emocional de la madre.

¿Qué beneficios y precauciones tiene el drenaje linfático prenatal?

Entre los beneficios que se atribuyen al drenaje linfático prenatal se encuentran la reducción de la retención de líquidos, la mejora de la circulación sanguínea y la disminución de la sensación de pesadez en las piernas. También puede contribuir a aliviar molestias musculares y a favorecer la relajación durante el embarazo.

Sin embargo, los especialistas insisten en que no se trata de un procedimiento estético cualquiera. En el contexto del embarazo, el masaje debe adaptarse a las condiciones de cada paciente y realizarse únicamente por profesionales capacitados.

Algunas guías de salud advierten que cualquier tipo de masaje en mujeres embarazadas debe evitarse durante los primeros tres meses de gestación o en casos de complicaciones médicas.

Por esta razón, antes de someterse a un drenaje linfático prenatal, lo recomendable es consultar con el médico tratante o con un especialista en salud materna. El objetivo es garantizar que el procedimiento sea seguro tanto para la madre como para el bebé.

El interés que ha despertado el caso de Isabella Ladera refleja cómo prácticas relacionadas con el bienestar prenatal están ganando visibilidad en redes sociales.

No obstante, los expertos recuerdan que, más allá de las tendencias digitales, cualquier tratamiento durante el embarazo debe basarse en criterios médicos y en la orientación de profesionales de la salud.