“No está bien”: Alejandro Fernández preocupa a fanáticos tras conductas extrañas en concierto

Alejandro Fernández es considerado como uno de los artistas mexicanos más representativos dentro del género ranchero en dicho país, pues, al ser el hijo de Vicente Fernández, sus fanáticos lo han catalogado como el sucesor de “Chente”.

No obstante, algunas de sus conductas han sido fuertemente cuestionadas por parte de cientos de fanáticos, quienes afirmaron que el artista estaría, al parecer, abusando del consumo de algunas sustancias durante sus presentaciones.

¿Qué pasó con Alejandro Fernández?

En los días más recientes, el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ tuvo la oportunidad de presentarse en el palenque, dentro de la Feria Ganadera de Querétaro, en donde la amplia presencia del público obliga a los artistas a interactuar con su fanaticada.

Pese a que el espectáculo inició dentro de lo previsto, algunos fanáticos manifestaron su preocupación por el presunto cambio de actitud que el hombre tuvo en medio de la tarima.

Acompañado de los mariachis, Fernández logró interpretar algunos de sus éxitos más reconocidos con el que no solo destacó su voz, sino también su grata presencia en el escenario al conectar con el público por medio de sus vibrantes temas.

No obstante, a unas cuantas canciones de terminar su interpretación, los asistentes notaron algunas conductas, denominadas como extrañas, ya que el cantante empezó a realizar distintas pausas prolongadas en las que se disponía a mirar hacia el suelo, cubrir su boca y dejar de cantar.

Seguido de dicho instante, en el que algunos fanáticos manifestaron su temor ante un escenario en el que el “potrillo” vomitara, el show continuó sin ninguna complicación o incidente adicional.

Reacciones ante la conducta de Alejandro Fernández

Por supuesto, las reacciones no tardaron en aparecer ya que cientos de fanáticos le dieron vida nuevamente a la discusión que se ha desatado sobre el estado de salud del artista, quien fue señalado en el pasado de presentarse en presuntos estados de ebriedad en sus conciertos.

Por otro lado, hay quienes defendieron al mexicano al revelar más imágenes del show en donde hacen énfasis en que ninguna de las mesas cercanas al artista contenía botellas de licor que sugirieran un posible consumo.

Así mismo, surgió la hipótesis de que Fernández se podría encontrar atravesando por problemas de salud ya que también se le habría visto tomando abundante agua.