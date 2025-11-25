CANAL RCN
Tendencias

Karina García sufre inesperada agresión en reality internacional: ¿qué ocurrió?

La antioqueña es viral en redes tras haber sido agredida por una de sus compañeras en República Dominicana.

Foto: Canal RCN y captura pantalla TikTok @kennuto
Foto: Canal RCN y captura pantalla TikTok @kennuto

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
03:30 p. m.
Los internautas han estado al tanto de la vida de Karina García, quien logró ampliar su fanaticada tras participar en La Casa de los Famosos Colombia 2025, el exitoso reality del Canal RCN.

Por esto, su paso por un nuevo reality internacional ha desatado amplios comentarios en redes sociales, pues cientos de internautas han manifestado su inconformidad por ver a la también empresaria en dicho formato.

¿Qué le pasó a Karina García en República Dominicana?

Actualmente García se encuentra en el famoso programa La Mansión de Luinny en donde también ha tenido la oportunidad de compartir espacio con Yina Calderón, siendo las únicas dos colombianas en el formato.

No obstante, tras varios días de convivencia, los problemas y las rivalidades ya se han hecho sentir por lo que, en los días más recientes, García recibió una agresión por parte de una de sus compañeras.

El conflicto se desarrolló mientras todos los participantes se encontraban en la sala principal en donde se realizan diferentes dinámicas y en donde Calderón también protagonizó un escándalo al lanzar a una compañera al jacuzzi.

Mientras Karina se encontraba sentada, Yurgenis, creadora de contenido, decidió lanzar agua dentro de una botella hacia la paisa con quien estaba sosteniendo una fuerte discusión.

Pese a que varios de los participantes decidieron intervenir para evitar que dicha confrontación pudiera pasar a mayores, la mujer tomó otra botella de agua para lanzar nuevamente su contenido hacia García.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que incluso Yina Calderón intervino para que la mujer no reaccionara en contra de las agresiones que había recibido. No obstante, ninguna de las dos mujeres recibieron sanciones que las dejara por fuera de la competencia.

¿Cuál fue la nueva disputa entre Karina García y Yina Calderón?

Los problemas de convivencia entre Karina y Yina no han dado tregua ya que, en una nueva oportunidad, ambas tuvieron una reciente confrontación al discutir una nueva presunta agresión que García habría sufrido al recibir un golpe con el codo por parte de Yurgenis.

Según Calderón, la paisa estaría “haciéndose la víctima” ya que recordó algunos de los inconvenientes más polémicos que tuvieron cuando las dos participaron en La Casa de los Famosos Colombia.

