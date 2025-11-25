Shakira sufre un incidente en medio de su concierto en Chile: ¿qué ocurrió?

Shakira ha marcado un hito histórico con su más reciente gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ ya que se ha convertido en la artista latina más taquillera de la historia tras contemplar cerca de 70 presentaciones seguidas que han abarcado parte del 2024 y todo el 2025 hasta el 29 de diciembre.

No obstante, sus presentaciones han estado permeadas de diferentes acontecimientos que se han tomado las redes sociales, pues, en una reciente oportunidad, la mujer sufrió un leve incidente al cantar en compañía de su público.

¿Cuál fue el incidente de Shakira en su concierto en Chile?

El pasado sábado 22 de noviembre la intérprete de ‘Estoy aquí’ tuvo la oportunidad de presentarse en el Parque Estadio Nacional como parte de las últimas etapas de su titánica gira. De esta manera, miles de fanáticos se reunieron para ver a la mujer, quien fue recibida con diferentes carteles y demás regalos para exaltar su presencia en el país.

No obstante, durante el desarrollo del show, la barranquillera decidió acercarse a los fanáticos que se encontraban en la zona vip para cantar en compañía de ellos, abrazarlos, darles la mano e interactuar con todos. Sin embargo, uno de los fanáticos haló fuertemente de su cabello por lo que en las imágenes se logra observar el contundente movimiento de su cabeza.

Por supuesto, el profesionalismo de la barranquillera la obligó a tomar su cabellera y enviarla hacia uno de los extremos de su cabeza para evitar que siguiera siendo halado por sus más fieles fanáticos. Así mismo, decidió alejarse de la valla y continuar su presentación al cantar su éxito en compañía del argentino Bizarrap.

Shakira despidió a su sobrino de su equipo de trabajo

Por otro lado, otro de los temas más polémicos, en los días más recientes, corresponde a la decisión de la cantante de no trabajar más en compañía de su sobrino Tarik Mebarak, quien hizo parte del equipo técnico de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ al encontrarse en el área de bienestar para los fanáticos.

La novedad fue confirmada por el joven de 25 años, quien, por medio de una entrevista para Vanitatis, manifestó su agradecimiento por participar en uno de los eventos musicales más importantes dentro de la industria.

“Eran mis primeras veces con una gira así de loca. Cumplí con mi trabajo, pero no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente”, añadió el joven.