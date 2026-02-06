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Alejandro Fernández preocupó a sus fanáticos por el color de su lengua: ¿a qué se debe?

El cantante es tendencia en redes tras viralizarse las imágenes de su concierto en el que se observa un extraño color en dicho órgano.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 02 de 2026
12:50 p. m.
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Hay gran furor en las redes sociales a causa del reciente hecho que vuelve a introducir a Alejandro Fernández en el ojo del huracán, pues, en medio de una reciente presentación, el hombre dejó ver un extraño color en su lengua.

Por supuesto, el hecho ya ha generado amplias especulaciones sobre el estado de salud del artista, el consumo de presuntas sustancias y la rutina de higiene del hombre antes de subirse a la tarima.

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¿Qué pasó con Alejandro Fernández?

En los días más recientes han circulado imágenes del artista durante una de sus presentaciones en donde, al entonar una de las notas más altas, abrió su boca y dejó ver el interior de la misma. Sin embargo, los internautas notaron rápidamente el color de la lengua del hombre que tenía un notable color verde.

Las especulaciones no han parado de realizarse desde la viralización de las imágenes, pues los usuarios han cuestionado la higiene del cantante e incluso se ha hablado sobre alguna condición de salud del hombre.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el hombre protagoniza una polémica ya que, meses atrás, el “potrillo de México” fue centro de críticas al aparecer en presunto estado de embriaguez en uno de sus shows.

No obstante, algunos de sus seguidores aseguraron que su conducta se habría tratado de un episodio complicado en su salud, pues minutos antes se le observó tomando agua y té para regular lo que pudo haber sido un “daño de estómago”.

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¿Por qué ocurren los cambios en el color de la lengua?

Según Mayo Clinic, la candidiasis bucal es una afección en la que la candida albicans se acumula en la boca. Pese a que esta levadura vive allí, en algunas ocasiones puede diseminarse al paladar, las encías, las amígdalas o la parte posterior de la garganta.

Expertos dieron algunas recomendaciones para prevenir las infecciones por cándida. Dentro de estas se encuentran alternativas como enjuagarse la boca, cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental diario, revisar la dentadura postiza, limitar la cantidad de azúcar que se consume, controlar la glucosa sanguínea, tratar la candidiasis vaginal y la sequedad bucal.

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