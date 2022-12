¿’Juanpis González’ se irá? Alejandro Riaño aclara rumores sobre su personaje

Una nueva polémica surgió luego de que se conociera el supuesto fin de ‘Juanpis González’, un personaje del reconocido comediante Alejandro Riaño.

Los rumores iniciaron luego de algunas declaraciones que brindó el actor sobre las presentaciones que ha venido desarrollando desde hace algunos años con el joven de clase alta que en cada sesión invita a personajes reconocidos del país.

Según Riaño, “en Colombia ya la estamos terminando con las tres ciudades que nos quedan, porque hay algunas a las que no volvemos que son Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales y Armenia, que ya estuvimos y nos faltan Pasto, Cúcuta y Popayán. Ya empezamos con nuestra gira por Estados Unidos, Centroamérica, Europa y ojalá, Australia. Apenas termine esta última, al otro lado del mundo, acabo el personaje”.

El reconocido comediante que hace poco se separó de la madre de sus hijos, María Alejandra Manotas, aseguró que está “un poco cansado de estar en las pantallas y le estoy dando una muerte bonita al personaje para empezar a trabajar desde atrás, que es lo que me gusta realmente”.

¿Se va o no Juanpis González?

Sin embargo, en las recientes horas Riaño publicó un video en su cuenta de Instagram en el que salió a desmentir que su personaje llegó a su fin y explicó cuáles son las intenciones que tiene sobre su proyecto.

“Es una mala interpretación, no es el fin, acá lo triste es que la gente no ha entendido el mensaje que queremos dar y es una crítica a la falta de humanidad, resentimiento, envidia y todo lo que vemos en nuestro país a diario. Lo que va a pasar es que vamos a entrar en nuevos proyectos con Juanpis González y volvimos a ser totalmente gratis, una promesa que le hicimos a nuestro público, por otro lado, me parece irresponsable lanzar ese tipo de notas”.

