Alerta de la familia de Yeison Jiménez: nueva modalidad de estafa con negocio del artista

La familia de Yeison Jiménez emitió una alerta pública por presuntas estafas asociadas a los negocios del artista, luego de detectar cuentas falsas que estarían suplantando una de sus marcas comerciales.

La advertencia fue realizada por Lina Jiménez, hermana del artista, en medio del proceso de duelo que atraviesan tras su fallecimiento el pasado 10 de enero, cuando la avioneta en la que se movilizaba sufrió un accidente fatal.

Cabe recordar que más allá de su trayectoria musical, Yeison Jiménez se consolidó como empresario, con alrededor de nueve negocios activos. Este hecho ha cobrado relevancia tras su muerte, especialmente por los intentos de terceros de aprovechar su nombre y sus marcas.

Alerta por suplantación y estafas digitales a nombre de Yeison Jiménez

A través de redes sociales, Lina Jiménez alertó sobre una cuenta que estaría haciéndose pasar por ‘Criadero La Cumbre’, negocio dedicado a la cría de caballo, además de la venta de gorras y otros accesorios asociados al artista. En su mensaje, pidió apoyo para denunciar perfiles fraudulentos y evitar que más personas sean engañadas.

“Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, señaló Jiménez, acompañando la declaración con una captura de pantalla de la cuenta que estaría usurpando la identidad de la empresa.

Estado real de los pedidos y canales oficiales

Además de la alerta por estafas, la familia explicó la situación operativa actual del negocio, aclarando retrasos y dificultades logísticas derivadas de la tragedia. Según el comunicado, las actividades comerciales se suspendieron temporalmente y luego se retomaron de forma progresiva.

Debido a la tragedia ocurrida el día 10 de enero, nos vimos obligados a suspender temporalmente nuestras labores. Retomamos operaciones nuevamente el 22 de enero, y a partir del 23 de enero iniciamos el despacho de los pedidos que habían quedado represados desde el 9 de enero.

El mensaje también detalla que el volumen de solicitudes y los intentos de hackeo generaron congestión en las plataformas digitales, afectando los tiempos de respuesta. Por esta razón, la familia informó que no están atendiendo pedidos ni consultas por WhatsApp, y que la comunicación oficial se está realizando únicamente a través de Instagram.