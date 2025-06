Sigue la polémica: 'Alerta' no se guardó nada y le envió un contundente mensaje a Melissa Gate

Melissa Gate y 'Alerta' tuvieron una buena relación mientras que convivieron en La Casa de los Famosos Colombia 2025 e, incluso, crearon contenido juntos.

Sin embargo, cuando 'Alerta' volvió a reingresar a la 'casa más famosa del país' en la recta final, se presentó un fuerte desacuerdo que fracturó su amistad. De hecho, Melissa Gate tomó la decisión de devolverle una corona que él le había regalado.

No obstante, no todo terminó ahí, sino que la creadora de contenido arremetió contra el humorista en una reciente entrevista y, por lo tanto, 'Alerta' le respondió en las últimas horas. ¿Qué dijo exactamente?

Estos fueron los fuertes mensajes que Melissa Gate le envió a 'Alerta' tras el final de La Casa de los Famosos

Melissa Gate, en entrevista con el programa Impresentables de Los 40, dejó claro que su disgusto con 'Alerta' no fue una broma, sino que en verdad le pareció una persona conveniente por apoyar a Andrés Altafulla en la final.

"Usted perdió credibilidad, le retiro mi respeto y para mí, desde hoy en adelante, es un traído y un lambón", afirmó Melissa Gate acerca de 'Alerta'.

"Además, es un ejemplo de la gente falsa de este país. Lambón, eso es lo que es usted, un lambón", dijo también la creadora de contenido en Los 40.

¿Y cuál fue el contundente mensaje que 'Alerta' le envió a Melissa Gate tras la polémica en la final de La Casa de los Famosos?

Ante esas palabras, Juan Ricardo Lozano, más conocido como 'Alerta', tomó la decisión de grabar un video desde una piscina para pedirle a Melissa Gate que le pongan fin al conflicto.

"Hola, me acaban de comentar que Melissa todavía está ofendida. Quiero darle un mensaje de que calma, relax y que esto era un juego", indicó 'Alerta'.

"No sabía tanto valor que yo tenía para una votación o un posicionamiento, de verdad, pero veo que Altafulla nunca ha llamado a nada a los que votaron por ti. Te agradezco el rango en el que me ubicas con todo eso de lambón, pero no más hate, todo bien, Melissa", expresó también el humorista.

Además, 'Alerta' también le pidió perdón a Melissa Gate por si le hizo pasar un mal momento y la invitó a que le diga a su fandom que se desconecten de lo que pasó en la competencia porque la vida tiene que seguir.