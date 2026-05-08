Expareja de Alexa Torres apareció en redes tras conocerse las acciones legales en su contra

Hay gran conmoción en redes sociales tras la delicada denuncia hecha por parte de Alexa Torres, quien tomó sus redes sociales para compartir detalles del estado en el que encontró su apartamento tras salir de La Casa de los Famosos Colombia y su separación con su expareja sentimental.

Sin embargo, la polémica se ha incrementado tras las más recientes declaraciones de la mujer en donde expuso que actualmente se habría abierto un proceso legal en contra del hombre en la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué pasó con el apartamento de Alexa Torres?

La más reciente eliminada del reality del Canal RCN impactó las redes sociales ya que en horas recientes compartió un video, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló el estado en el que encontró su vivienda, pues varios de sus objetos personales desaparecieron, había objetos regados por el suelo, su maquillaje estaba completamente destruido, encontró frases dolientes por todo el lugar, entre otros hallazgos.

“Forzar mi apartamento para entrar, ver que se llevaron mis cosas, desordenado, sucio y destruido (...) solo les puedo decir que todavía estoy procesando todo esto, pero tranquilos que esto para mí es un nuevo comienzo”, explicó la mujer.

Ante esta situación, la mujer se encuentra adelantando las acciones legales en contra del sujeto, identificado como Jhorman Toloza. Así mismo, se informó que el hombre será llamado por las autoridades como parte del proceso que se encuentra adelantándose por presunta violencia intrafamiliar agravada de género e intrafamiliar.

Expareja de Alexa aparece en redes sociales

Ante la lluvia de críticas, el hombre reapareció en sus redes sociales al compartir, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, imágenes de las que serían sus nuevas adquisiciones para su nuevo lugar de residencia. Así mismo, compartió una reflexión acompañada de fotografías de sus nuevos utensilios.

“Con esfuerzo, pero con bendiciones del dueño de todo se inicia de cero, sin necesidad de llevar lo que no es mío, siempre con honestidad así existan personas que quieran desprestigiar tu nombre. Si Dios no agradó a todo el mundo, quién soy yo para agradar si soy un simple mortal”, expresó.