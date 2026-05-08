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Preocupación por salud de Alejandro Riaño: tuvo que suspender gira por Europa

Alejandro Riaño reveló delicado problema de salud y tuvo que suspender su gira por Europa.

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Foto: IG Alejandro Riaño

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
05:06 p. m.
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El comediante colombiano Alejandro Riaño anunció la cancelación de su gira por Europa luego de revelar que atraviesa una compleja situación de salud.

El actor y creador de ‘Juanpis González’ confirmó que no podrá continuar con las presentaciones programadas en distintos países debido a recomendaciones médicas.

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La noticia fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que la situación se agravó mientras adelantaba sus compromisos internacionales.

¿Qué le pasó a Alejandro Riaño?

Alejandro Riaño sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en el que habló abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa. El comediante aseguró que actualmente enfrenta una “crisis de salud muy fuerte”, razón por la cual tuvo que tomar la decisión de cancelar toda su gira europea.

En el mensaje, el actor explicó que hizo varios intentos por continuar con los shows, pero finalmente los médicos le recomendaron detener sus actividades.

“Aunque intenté resistir hasta el último momento”, escribió el humorista en sus redes sociales.

Riaño también señaló que el desgaste físico y emocional de los últimos meses habría influido en su estado actual. Según comentó, la gira de Juanpis González fue exitosa, pero al mismo tiempo muy exigente.

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El anuncio generó cientos de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento colombiano, quienes enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

¿Qué pasará con la gira de Juanpis González en Europa?

El creador de contenido confirmó que todas las fechas programadas en Europa quedarán suspendidas mientras avanza su proceso de recuperación.

Además, informó que las devoluciones del dinero serán gestionadas por las plataformas de boletería autorizadas en cada ciudad donde estaban previstos los espectáculos.

Riaño aseguró sentirse afectado por no poder encontrarse con el público europeo y expresó que siempre quiso entregar la mejor versión de su show.

Durante los últimos años, el bogotano se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la comedia digital en Colombia gracias al personaje de Juanpis González, con el que ha realizado entrevistas, espectáculos en vivo y giras internacionales.

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Por ahora, el actor permanecerá alejado de los escenarios mientras se estabiliza su estado de salud y define cuándo podrá retomar sus proyectos profesionales.

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