Participante duda si continuar o no en La Casa de los Famosos: ¿habrá consecuencias?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia están a días de culminar la decimoséptima semana de juego y conocer al top 6 de la tercera temporada.

Sin embargo, las dudas y los pensamientos sobre el mundo exterior ya han empezado a apoderarse de algunos participantes, quienes en reiteradas ocasiones han manifestado querer salir del recinto lo antes posible.

Ante dichos reclamos, el ‘Jefe’ no dudó en realizar una contundente intervención ya que decidió llevar de nuevo el botón del pánico con el objetivo de que aquel que no quiera seguir en el juego pueda presionarlo y salir del recinto para siempre.

¿Quién quiere salir de La Casa de los Famosos?

La regla del ‘Jefe’ fue clara ya que todos los participantes fueron notificados de que la persona que oprima el botón y quiera salir del juego tendrá que cambiar su puesto con el más reciente eliminado de la competencia que en este caso es Alexa Torres.

Por supuesto, el anuncio ya ha generado gran conmoción entre algunos famosos, quienes aseguraron su decisión de querer seguir en la competencia más popular del país. Sin embargo, este no fue el caso de Tebi, quien desde la eliminación de Torres exaltó que esta debía estar en su posición ante su deseo ferviente de poder llegar a la final.

Sus dudas han generado preocupación, especialmente en su compañero Alejandro Estrada ya que el actor le ha hecho invitaciones a reflexionar sobre sus sentimientos y lo ha alentado a seguir dentro del juego.

“Yo quiero que usted piense en usted, entonces por cualquier zancadilla usted va a flaquear. Acá juegan con nuestras emociones y lo lograron. Al final usted puede discutir lo que sea y la decisión es suya”, manifestó Estrada.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de internautas manifestaron su angustia por una posible renuncia voluntaria por parte de Tebi. El botón estará habilitado durante la gala de este viernes 8 de mayo por lo que hasta dicho instante el que quiera retirarse del juego podrá hacerlo.

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¿Quiénes han sido los invitados en La Casa?

Por otro lado, los participantes han tenido la oportunidad de vivir la experiencia vip durante la más reciente semana. Por esto, a la casa más famosa del país llegaron Violeta Bergonzi, Rogelio Pataquiva, Kimberly Reyes, Ami Rodríguez y Álvaro el Tigre Córdoba.