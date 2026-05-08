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Director de la OMS coordinará la evacuación de pasajeros de crucero afectado por el hantavirus

El organismo de Naciones Unidas recordó que no hay motivo para alarmarse ni similitudes con la pandemia de covid-19.

Foto: AFP
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mayo 08 de 2026
04:43 p. m.
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La presencia confirmada del virus Andes —la única cepa de hantavirus capaz de transmitirse de humano a humano— mantiene en alerta a las autoridades internacionales tras la muerte de tres pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, donde se generó un brote de esta enfermedad que, en condiciones normales, se transmite por la harina y ceses de roedores.

Ante semejante situación, el ministerio de Interior español confirmó el viernes 8 de mayo que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará personalmente a las islas Canarias para supervisar el operativo de evacuación.

El barco, de bandera neerlandesa y con aproximadamente 150 personas a bordo, tiene previsto fondear en el Puerto de Granadilla (Tenerife) durante la madrugada del domingo. Para coordinar las acciones en tierra, Ghebreyesus estará acompañado por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según el comunicado oficial: "La ministra de Sanidad, Mónica García, se desplazará mañana a Tenerife junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar y supervisar el dispositivo activado con motivo de la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla".

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La evacuación y repatriación de pasajeros debe realizarse el domingo:

La operación de evacuación y repatriación aérea debe ejecutarse con extrema rapidez debido a las condiciones meteorológicas. Alfonso Cabello, portavoz del gobierno regional de Canarias, advirtió que solo cuentan con unas pocas horas el domingo para completar el proceso:

"La única ventana de oportunidad que tenemos para realizar esta operación es en torno a las 12 de la mañana del domingo y hasta que cambien las condiciones [meteorológicas] a partir del lunes".

Si el cronograma falla, el crucero, que no tiene permiso para atracar, sino para fondear, se verá obligado a retomar su ruta, ya que "las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto", añadió Cabello.

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No hay razón para generar una alarma: OMS

De momento, la OMS reporta cinco casos confirmados y tres sospechosos. La preocupación aumentó el viernes en España al detectarse síntomas compatibles en una mujer que compartió vuelo con una pasajera neerlandesa fallecida. Sin embargo, desde Ginebra, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, insistió en que no hay motivos para alarmarse:

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo. No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid".

Lindmeier incluso recordó que el virus no ha llegado a transmitirse en espacios cerrados, explicando que, entre personas que compartieron camarotes con contagiados, "parece que, en algunos casos" no se produjo la transmisión.

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