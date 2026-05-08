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Revelan acercamientos entre Germán Cano y equipo del FPC

Germán Ezequiel Cano podría regresar a la Liga BetPlay: esto se conoció.

German Cano
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
06:51 p. m.
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El posible regreso de Germán Ezequiel Cano al fútbol colombiano volvió a tomar fuerza tras revelarse nuevos acercamientos entre Independiente Medellín y el delantero argentino. El atacante de Fluminense atraviesa un momento complejo en Brasil y su futuro para el segundo semestre genera expectativa.

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Desde Medellín ya reconocieron contactos previos con el entorno del goleador.

¿Por qué Germán Cano podría regresar al DIM?

El nombre de Germán Ezequiel Cano reapareció en el entorno de Independiente Medellín en medio de la crisis deportiva que atraviesa el club.

La eliminación temprana en la Liga BetPlay y el irregular presente internacional obligaron a la dirigencia a comenzar una reestructuración para el próximo semestre.

Dentro de ese plan aparece nuevamente el delantero argentino, quien dejó una huella histórica en el ‘Poderoso de la Montaña’.

Según versiones reveladas a Win Sports, los acercamientos con el entorno del jugador se habrían intensificado recientemente, especialmente ante la posibilidad de cambios en el cuerpo técnico y la llegada de Leonel Álvarez.

El gerente deportivo Federico Spada ya había confirmado meses atrás que existieron conversaciones con el representante del atacante.

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“Con Germán Cano hablamos dos veces con el representante; ellos nos dijeron que él tiene contrato hasta diciembre y vamos a esperar”, explicó el dirigente.

Actualmente, Cano mantiene vínculo con Fluminense, aunque su panorama deportivo cambió en los últimos meses tras perder continuidad y atravesar problemas físicos.

¿Cómo fue el paso de Germán Cano por Medellín?

Germán Cano es considerado uno de los delanteros más importantes en la historia reciente de Independiente Medellín. El argentino tuvo dos etapas en el club y construyó números que todavía son recordados por la hinchada.

En total disputó 196 partidos oficiales, superó los 16.000 minutos en cancha y anotó 129 goles, además de registrar 16 asistencias.

Durante su paso por el DIM también conquistó la Copa Colombia de 2019 y se convirtió en referente ofensivo del equipo.

A comienzos de la temporada actual sufrió un esguince en la rodilla derecha y posteriormente fue sometido a una artroscopia por una lesión de menisco, situación que afectó su continuidad en Brasil.

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Mientras Medellín analiza cambios deportivos para el segundo semestre, el posible regreso de Cano empieza a generar ilusión entre los hinchas.

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