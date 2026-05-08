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“No hay estudios técnicos”: exdirector de la Dian sobre decreto suspendido de retención en la fuente

El exdirector de la Dian Lisandro Junco celebró la medida en diálogo con Noticias RCN y advirtió que el cambio generado por el Gobierno era una especie de “crédito forzoso”.

Foto: montaje realizado con imágenes wikimedia y de Freepik
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Noticias RCN

mayo 08 de 2026
06:13 p. m.
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El Consejo de Estado suspendió el anticipo de retención en la fuente que las empresas venían pagando a la Dian y, según expertos, afectaba su flujo de caja, al igual que la meta real del recaudo tributario. En diálogo con Noticias RCN el exdirector de la Dian Lisandro Junco celebró la medida explicando que:

“El decretó incrementó las tarifas de retención en la fuente para la mayoría de los sectores económicos del país, pero también cambió los umbrales de retención en la fuente. Dicho de otra manera, antes, a los pequeños y medianos empresarios, no les hacían retenciones en la fuente (…) y este Gobierno, sin ningún sustento técnico, estableció que debían subir las retenciones en la fuente y los umbrales”.

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¿Un “crédito forzoso” al gobierno?

De acuerdo con Junco, las empresas fueron teniendo menor liquidez por cuenta de un “crédito forzoso”, con el que debían retener más para hacer giros a la Dian. “Le prestaban a la Dian plata sin intereses, que se veía reflejado, desde el 2025, en saldos a favor que no les devolvían cuando los iban a solicitar”.

Aunque los empresarios están a la espera de una medida de fondo, la suspensión provisional “como medida cautelar, establece algo contundente y es que no hay estudios técnicos, no hay números, no hay explicaciones para los nuevos umbrales y retenciones”.

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Gobierno puede establecer la retención solo contando con estudios:

El estatuto tributario establece que, si bien el Gobierno Nacional puede establecer los criterios de la retención, debe hacerlo sustentado en estudios técnicos.

La medida cautelar, en ese sentido, evita “que las pequeñas y medianas empresas pierdan liquidez, pierdan caja, que es lo que mueve la posibilidad de generar empleo, pagar a los viejos empleados y otro tipo de obligaciones, que incluso son tributarias”.

La retención en la fuente es una especie de pago anticipado del impuesto de renta. Sin embargo, a muchas empresas, pequeñas y medianas, “les subieron hasta un 300% la retención. Eso”, según Junco, “significa que no solo estaban pagando el impuesto del año siguiente, le estaban generando mayor liquidez al Gobierno Nacional, cuando son ellas las que necesitaban esa liquidez”.

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