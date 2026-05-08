¿Escaló el conflicto?: nueva visita puso en el ojo del huracán la limpieza dentro de La Casa de los Famosos

El ‘Jefe’ de La Casa de los Famosos Colombia decidió que era hora de sorprender a los participantes con novedosas dinámicas con las que personas externas a la competencia han llegado para sorprenderlos a todos y hacer un cambio sustancial en la convivencia.

La primera invitada fue Violeta Bergonzi, quien sin pensarlo generó toda una ola de reacciones entre los habitantes al tener enfrentamientos con algunos de estos. A su vez llegó Hassam con su personaje de Rogelio Pataquiva y la actriz Kimberly Reyes, quien divirtió a todos con sus novedosas dinámicas de juego.

No obstante, la más reciente visita de dos hombres ya ha generado discordia entre todos los famosos, quienes no dudaron en juzgarse entre sí ante las responsabilidades básicas del hogar.

¿Quiénes ingresaron hoy a La Casa de los Famosos?

Se trató de la visita del creador de contenido Ami Rodríguez y Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba, quienes llegaron a las horas más recientes al lugar para poner a prueba la paciencia de todos los jugadores.

El primero en ingresar fue Ami, pues este llegó al recinto y fue recibido por todos los habitantes del lugar con una inesperada sorpresa ya que fingieron un altercado con el que su cóctel de bienvenida había sido alterado.

Seguido de esto, las atenciones no se hicieron esperar en el recinto ya que cada participante se encuentra tras el objetivo de obtener la mayor cantidad de puntos otorgados por los visitantes.

Uno de los momentos que generó más incomodidad se presentó frente a Alejandro y Ami, pues Valentino y Beba tuvieron un enfrentamiento en donde alegaron por sus responsabilidades con el aseo más allá de las funciones ficticias del hotel.

Problemas de limpieza en La Casa de los Famosos

Horas después de la llegada del creador de contenido, todos manifestaron su asombro ante el segundo timbre del día. Para sorpresa de todos, la persona que ingresó al juego fue Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba, quien llegó a la casa como el inspector de salubridad para observar el estado del recinto.

No obstante, se encontró con polvo, grasa en varios utensilios de la cocina, restos de comida en diversas zonas de la nevera y desorden en algunos espacios. Estos hallazgos generaron que los habitantes tuvieran un enfrentamiento ya que algunos expresaron que dicha suciedad no podía ser reclamada por aquellos que no hacen sus tareas dentro del lugar.