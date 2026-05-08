CANAL RCN
Colombia

Procuraduría pidió otra vez libertad para Sandra Ortiz por el caso UNGRD: ¿Bajo qué argumentos?

La exconsejera presidencial Sandra Ortiz reapareció en un intento por recuperar su libertad, mientras el Ministerio Público argumentó que existe vencimiento de términos en el proceso.

Procuraduría pide libertad para Sandra Ortiz por el escándalo de la UNGRD: ¿Bajo qué argumentos?
Foto: captura de video audiencia Fiscalía.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
07:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría solicitó nuevamente que Sandra Ortiz recupere su libertad al considerar que ya se vencieron los términos legales dentro del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción de la UNGRD

Sandra Ortiz denuncia presiones de la Fiscalía para declarar contra exministros de Petro
RELACIONADO

Sandra Ortiz denuncia presiones de la Fiscalía para declarar contra exministros de Petro

La exconsejera presidencial para las Regiones reapareció en audiencia en un nuevo intento por obtener su libertad, mientras avanza la investigación en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público, la exfuncionaria completa cerca de 300 días privada de la libertad sin que haya iniciado formalmente el juicio.

¡Vuelve y juega! Juez negó la libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el caso UNGRD
RELACIONADO

¡Vuelve y juega! Juez negó la libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el caso UNGRD

Los argumentos de la Procuraduría para dejar libre a Sandra Ortiz

Durante la diligencia judicial, la Procuraduría argumentó que el tiempo de detención preventiva ya superó lo permitido por la ley.

El procurador delegado sostuvo que el plazo contemplado en el artículo 317, numeral quinto, junto con el parágrafo primero, ya fue excedido.

Estamos hablando de 300 días, 60 días más de aquellos que establece el artículo

La Procuraduría pidió que se conceda la libertad a la exfuncionaria mientras continúa el proceso penal en su contra.

Ortiz permanece vinculada a la investigación por el presunto desfalco de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y riesgos naturales.

Justicia confirma juicio oral contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz
RELACIONADO

Justicia confirma juicio oral contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz

El papel que habría jugado Sandra Ortiz en el caso UNGRD

Sandra Ortiz es señalada de haber tenido un rol relevante dentro de la red de corrupción investigada por las autoridades. Según las acusaciones, su participación habría servido para facilitar la coordinación y comunicación entre distintos actores implicados en el esquema ilegal.

Este sería un nuevo intento para buscar una decisión favorable respecto a su libertad.

La Procuraduría considera que el tiempo transcurrido sin el inicio del juicio cambia el panorama procesal y obliga a revisar las medidas de aseguramiento impuestas contra Ortiz.

Le niegan la revocatoria de medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, investigada en el caso UNGRD
RELACIONADO

Le niegan la revocatoria de medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, investigada en el caso UNGRD

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

En imágenes | Así quedó la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot tras los disturbios del DIM vs. Flamengo

Antioquia

Voces de rechazo por el asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia

Ibagué

Más de 17.000 personas participarán en las II Olimpiadas Unadistas 2026 en Ibagué

Otras Noticias

Liga BetPlay

Revelan acercamientos entre Germán Cano y equipo del FPC

Germán Ezequiel Cano podría regresar a la Liga BetPlay: esto se conoció.

Dian

“No hay estudios técnicos”: exdirector de la Dian sobre decreto suspendido de retención en la fuente

El exdirector de la Dian Lisandro Junco celebró la medida en diálogo con Noticias RCN y advirtió que el cambio generado por el Gobierno era una especie de “crédito forzoso”.

La casa de los famosos

¿Escaló el conflicto?: nueva visita puso en el ojo del huracán la limpieza dentro de La Casa de los Famosos

OMS

Director de la OMS coordinará la evacuación de pasajeros de crucero afectado por el hantavirus

Enfermedades

La Fundación Cardioinfantil realizará su segunda brigada hepática en Bogotá: la primera cambió la vida de Milagros