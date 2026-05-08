Procuraduría pidió otra vez libertad para Sandra Ortiz por el caso UNGRD: ¿Bajo qué argumentos?

La Procuraduría solicitó nuevamente que Sandra Ortiz recupere su libertad al considerar que ya se vencieron los términos legales dentro del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción de la UNGRD

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La exconsejera presidencial para las Regiones reapareció en audiencia en un nuevo intento por obtener su libertad, mientras avanza la investigación en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público, la exfuncionaria completa cerca de 300 días privada de la libertad sin que haya iniciado formalmente el juicio.

Los argumentos de la Procuraduría para dejar libre a Sandra Ortiz

Durante la diligencia judicial, la Procuraduría argumentó que el tiempo de detención preventiva ya superó lo permitido por la ley.

El procurador delegado sostuvo que el plazo contemplado en el artículo 317, numeral quinto, junto con el parágrafo primero, ya fue excedido.

Estamos hablando de 300 días, 60 días más de aquellos que establece el artículo

La Procuraduría pidió que se conceda la libertad a la exfuncionaria mientras continúa el proceso penal en su contra.

Ortiz permanece vinculada a la investigación por el presunto desfalco de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y riesgos naturales.

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El papel que habría jugado Sandra Ortiz en el caso UNGRD

Sandra Ortiz es señalada de haber tenido un rol relevante dentro de la red de corrupción investigada por las autoridades. Según las acusaciones, su participación habría servido para facilitar la coordinación y comunicación entre distintos actores implicados en el esquema ilegal.

Este sería un nuevo intento para buscar una decisión favorable respecto a su libertad.

La Procuraduría considera que el tiempo transcurrido sin el inicio del juicio cambia el panorama procesal y obliga a revisar las medidas de aseguramiento impuestas contra Ortiz.