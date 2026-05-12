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"Muy delicado": famosa vidente hizo inesperada predicción sobre Nicolás Maduro

La vidente explicó por qué el futuro de Nicolás Maduro no sería para nada alentador.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:59 a. m.
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Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, ya completó cuatro meses detenido en Estados Unidos.

El 3 de enero de 2026, en una operación que fue planeada bajo las órdenes de Donald Trump y ejecutada por las tropas estadounidenses, Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron arrestados en Caracas, Venezuela, y trasladados a Nueva York, específicamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

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En Estados Unidos se le acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo, corrupción y violación de derechos humanos. Sin embargo, tras las dos audiencias que se han llevado a cabo, el expresidente se ha declarado inocente.

No obstante, su futuro legal no se ha definido y, en consecuencia, continúa retenido hasta que un juez emita el fallo correspondiente.

En medio de esa realidad, Alexandra Vidente Mundial leyó sus cartas y reveló una inesperada predicción sobre el futuro del exmandatario. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Alexandra Vidente Mundial predijo problemas de salud para Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela

De acuerdo con Alexandra Vidente Mundial, Nicolás Maduro no se encuentra bien y podría enfrentar serios problemas cardíacos.

"Les tengo que decir en exclusiva que al presidente Nicolás Maduro lo cubre la carta de enfermedad por el corazón. Su corazón no anda bien y estaría propenso a un infarto", dijo la astróloga.

"No le veo larga vida de manera natural y los problemas de salud son muy delicados. Lo cubren cartas muy fuertes y, además, no veo que logre salir en libertad ni cumplir un juicio largo", añadió Alexandra Vidente Mundial.

Alexandra Vidente Mundial también realizó una predicción sobre Venezuela: ¿cuál fue?

De acuerdo con el análisis de Alexandra Vidente Mundial, Venezuela sigue en un periodo de transición y pronto comenzaría a notar avances significativos.

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"Referente a Venezuela, se visualiza éxito, prosperidad y que mucha gente que va a retornar. Habrá una apertura petrolera espectacular", señaló.

 

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