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Atento: ¡otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 12 de mayo de 2026!

¿Dónde ha sido el temblor más reciente? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
12:49 p. m.
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Este 12 de mayo de 2026 se han presentado al menos siete temblores en el país.

El Servicio Geológico, en su página web, no solo ha especificado las horas de estos movimientos telúricos, sino que también los epicentros y las profundidades.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 12 de mayo de 2026

  • 12:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

¿Qué otros temblores se han identificado en Colombia hoy 12 de mayo de 2026?

  • 1:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 2:08 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud. 2.1.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 59 de Manaure (La Guajira) y a 62 de Dibulla (La Guajira).

  • 2:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 5:35 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de La Paz (Santander), a 9 de Chipatá (Santander) y a 15 de Vélez (Santander).

  • 8:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).

Atento: volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 8 de mayo de 2026
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  • 10:58 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Villanueva (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 8 de Los Santos (Santander).

 

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