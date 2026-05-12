Atento: ¡otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 12 de mayo de 2026!

Este 12 de mayo de 2026 se han presentado al menos siete temblores en el país.

El Servicio Geológico, en su página web, no solo ha especificado las horas de estos movimientos telúricos, sino que también los epicentros y las profundidades.

¿Dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 12 de mayo de 2026

12:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

¿Qué otros temblores se han identificado en Colombia hoy 12 de mayo de 2026?

1:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

2:08 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud. 2.1.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 59 de Manaure (La Guajira) y a 62 de Dibulla (La Guajira).

2:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

5:35 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de La Paz (Santander), a 9 de Chipatá (Santander) y a 15 de Vélez (Santander).

8:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).

10:58 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Villanueva (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 8 de Los Santos (Santander).