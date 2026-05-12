Egan Bernal sufrió en la etapa 4 del Giro de Italia: así quedó la clasificación general

La etapa 4 del Giro de Italia 2026 dejó emociones, cambios importantes en la clasificación general y un final complicado para varios favoritos. Aunque el colombiano Egan Bernal logró mantenerse cerca del liderato, sufrió más de lo esperado durante la jornada disputada entre Catanzaro y Cosenza.

La fracción de 138 kilómetros parecía tranquila en el papel, pero terminó rompiendo el pelotón en los kilómetros finales gracias al fuerte ritmo impuesto por el Movistar Team.

Esa aceleración dejó comprometidos a corredores importantes como Guillermo Thomas Silva, quien perdió la ‘maglia rosa’, y también afectó a Bernal.

Por delante, el gran ganador del día fue Jhonatan Narváez, quien se quedó con la victoria de etapa tras un cierre explosivo junto al grupo principal.

Egan Bernal sufrió, pero sigue cerca del liderato

El corredor colombiano del Netcompany INEOS llegó a perder cerca de 20 segundos durante uno de los cortes generados en la parte final del recorrido. Sin embargo, logró reaccionar y conectar nuevamente con el grupo principal, evitando una pérdida mucho mayor en la clasificación general.

Gracias a esa reacción, Bernal se mantiene en la pelea por el liderato y ahora ocupa la cuarta posición, apenas a cuatro segundos del nuevo líder.

El italiano Giulio Ciccone asumió el primer lugar de la general y se convirtió en el nuevo dueño de la ‘maglia rosa’. Lo siguen Jan Christen y Florian Stork, ambos también a solo cuatro segundos.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026