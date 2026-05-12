Jugadores de La Casa de los Famosos fueron sancionados por la presencia de fanáticos al exterior del recinto

La decimoctava semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia inició con la más reciente eliminación de ‘Campanita’, quien tuvo la oportunidad de conectarse por última vez con sus excompañeros para hacerles llegar mensajes clave que dejaron pensando a más de uno.

Ante la recta final que ya empieza a hacer estragos entre todos, un hecho ha generado impacto en los participantes, quienes se vieron obligados a recibir un contundente castigo pese a las advertencias por parte del ‘Jefe’ de la competencia.

RELACIONADO Banda de Yeison Jiménez hará reality nacional para encontrar una voz principal

¿Cuál fue la sanción de los participantes?

Durante la jornada más reciente, dentro del exitoso reality del Canal RCN, los participantes tuvieron que dirigirse a la terraza del recinto para llevar a cabo la prueba por el liderato de los próximos días.

Sin embargo, todos se percataron de algunos de los gritos eufóricos que personas del mundo exterior estaban realizando para apoyar a su famoso favorito. Para esta oportunidad, la fanaticada llegó a alentar a Alejandro Estrada, quien manifestó su asombro ante el fanatismo de las personas.

No obstante, dentro de los comentarios del público externo se lograron percibir palabras en contra de otros jugadores ya que se hicieron acusaciones principalmente contra Valentino y Beba al tildarlos de “convenientes” por sus más recientes acercamientos al actor.

Por supuesto, los gritos generaron una interrupción en las actividades de los famosos por lo que el ‘Jefe’ manifestó su intención de generar una sanción. Las palabras en la calle no cesaron y el líder supremo del juego tomó nuevamente el control para manifestar que todos serían sancionados al dormir dentro del calabozo.

Reacciones a las palabras del mundo exterior

La sanción del ‘Jefe’ generó gran desconcierto entre todos los participantes, quienes aseguraron no tener responsabilidad por las acciones de los fanáticos del juego.

La discusión se intensificó entre Valentino y Beba, quienes manifestaron su inconformidad con que ciudadanos lleguen al exterior del recinto para ofenderlos.

Por su parte, el creador de contenido explicó que prefiere alejarse de Estrada para no proyectar la imagen que, al parecer, estaba generando. Beba recalcó su incomodidad con que los demás jugadores paguen las consecuencias de los fandoms específicos de otros compañeros.

Alejandro decidió aconsejar a la mujer al expresarle que dichas críticas hacen parte de ser una figura pública.