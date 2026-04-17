Llanto en La Casa de los Famosos: esta fue la jugadora que celebró el ingreso de su mascota

La décimo cuarta semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia está a punto de culminar y todos los participantes han manifestado su sorpresa ante los giros inesperados que ha dado el juego en los días más recientes.

No obstante, en días pasados, los televidentes tuvieron la oportunidad de elegir a la mascota de una celebridad, quien se llevaría la adorable sorpresa de su ingreso.

Por esto, la más reciente gala se convirtió en el espacio ideal para que una de las participantes tuviera la oportunidad de recibir la especial visita que, sin duda alguna, iba a elevar los ánimos de todos en la casa más famosa del país.

¿Cuál fue la mascota que ingresó?

Se trató de ‘Recochita’, la perrita de la famosa Alexa Torres. El especial momento ya se ha tomado todas las redes sociales ya que todos los jugadores manifestaron su sorpresa por el inesperado ingreso de la canina.

La llegada de ‘Recochita’ se dio en medio de la puerta principal del lugar, pues el ‘Jefe’ lideró una dinámica para que todos los jugadores estuvieran en aquel lugar al momento de la llegada.

El anuncio del congelado fue determinante, pues todos los famosos tuvieron que detener su marcha para ser testigos de lo que iba a suceder a continuación.

La emoción del momento conmocionó especialmente a Mariana Zapata y Alexa Torres, quienes pasados unos segundos se percataron de que se trataba de una mascota. La entrada fue sorpresiva ya que la que ingresó fue la tierna mascota de Alexa.

Aunque en un inicio la perrita se mantuvo estática al ver una gran cantidad de personas desconocidas, el ‘Jefe’ decidió que solo Alexa debía ser descongelada para tener un encuentro especial con la mascota.

Por supuesto, esta visita generó gran conmoción en todos ya que minutos después los famosos fueron descongelados para disfrutar de la compañía de la adorable perrita que llevaba un vestido con tutú morado y moños en sus orejas.

¿Qué pasó con Juanda Caribe?

Tras la más reciente prueba por el robo de salvación, los participantes bajaron conmocionados por la salvación de Alejandro Estrada al obtener el triunfo en la batalla de las flores. Sin embargo, no contaron con la presencia nuevamente de Juanda Caribe, quien llegó otra vez a la casa bajo la caracterización de un nuevo personaje.

Por supuesto, su presencia generó gran conmoción e impacto entre todos ya que varios manifestaron su alegría por tener de regreso al hombre tras ser desterrado por Alejandro durante el más reciente miércoles de nominación.