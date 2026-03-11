Vacunas importantes antes de viajar en Semana Santa, según la Secretaría de Salud

Las primeras vacaciones del año se aproximan y con esta cientos de viajeros se dispondrán a salir de sus respectivas ciudades de residencia para disfrutar de la semana mayor en compañía de sus familiares.

Por esto, la Secretaría Distrital de Salud invita a los bogotanos a revisar el carné de vacunación para completar los esquemas y evitar enfermedades.

Vacunas dependiendo de su destino

La vacuna contra la fiebre amarilla y el sarampión, rubéola y paperas hacen parte del esquema permanente de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Estas se encuentran disponibles, de manera gratuita, en los más de 200 puntos habilitados.

Según el Ministerio de Salud, algunas de las zonas con mayor riesgo de fiebre amarilla son: Vichada, Caquetá, Tolima, Arauca y Putumayo.

Si viaja a una de estas zonas se recomienda aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje, pues esta enfermedad se transmite por medio de los mosquitos y puede causar complicaciones graves. Según la autoridad, una sola dosis de la vacuna brinda protección efectiva y duradera.

Si se viaja a países con alta transmisión del sarampión se debe aplicar la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) a los 12 meses con un refuerzo a los 18 meses. Los niños y niñas menores de 10 años deben contar con dos dosis, mientras que los niños, niñas y adolescentes, entre los 7 y 16 años, deben recibir una dosis adicional de sarampión-rubéola.

Por su parte, las personas entre los 6 meses a los 59 años que viajan a países con alta transmisión como México, Estados Unidos y Canadá, deben aplicarse una dosis de sarampión-rubéola al menos 15 días antes del viaje.

Otras recomendaciones para viajar

Según la Alcaldía de Bogotá, es importante tener en cuenta otras medidas de autocuidado durante las próximas vacaciones.

Algunas de estas son: llevar los medicamentos que use habitualmente, mantener una adecuada hidratación, especialmente en climas cálidos, si se hospeda en zonas endémicas y rurales, utilice toldillos o mosquiteros, repelente y ropa que cubra brazos y piernas para prevenir picaduras de mosquitos, lavar frecuentemente las manos y consumir agua potable o alimentos en lugares seguros.