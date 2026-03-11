CANAL RCN
Salud y Bienestar

Vacunas importantes antes de viajar en Semana Santa, según la Secretaría de Salud

Ante la aproximación del aumento de viajeros por el país, las autoridades hicieron recomendaciones para prevenir principalmente la fiebre amarilla y el sarampión.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
12:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las primeras vacaciones del año se aproximan y con esta cientos de viajeros se dispondrán a salir de sus respectivas ciudades de residencia para disfrutar de la semana mayor en compañía de sus familiares.

Por esto, la Secretaría Distrital de Salud invita a los bogotanos a revisar el carné de vacunación para completar los esquemas y evitar enfermedades.

Ordenan suspender el traslado de más de seis millones de pacientes a la Nueva EPS y otras prestadoras
RELACIONADO

Ordenan suspender el traslado de más de seis millones de pacientes a la Nueva EPS y otras prestadoras

Vacunas dependiendo de su destino

La vacuna contra la fiebre amarilla y el sarampión, rubéola y paperas hacen parte del esquema permanente de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Estas se encuentran disponibles, de manera gratuita, en los más de 200 puntos habilitados.

Según el Ministerio de Salud, algunas de las zonas con mayor riesgo de fiebre amarilla son: Vichada, Caquetá, Tolima, Arauca y Putumayo.

Si viaja a una de estas zonas se recomienda aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje, pues esta enfermedad se transmite por medio de los mosquitos y puede causar complicaciones graves. Según la autoridad, una sola dosis de la vacuna brinda protección efectiva y duradera.

Si se viaja a países con alta transmisión del sarampión se debe aplicar la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) a los 12 meses con un refuerzo a los 18 meses. Los niños y niñas menores de 10 años deben contar con dos dosis, mientras que los niños, niñas y adolescentes, entre los 7 y 16 años, deben recibir una dosis adicional de sarampión-rubéola.

Por su parte, las personas entre los 6 meses a los 59 años que viajan a países con alta transmisión como México, Estados Unidos y Canadá, deben aplicarse una dosis de sarampión-rubéola al menos 15 días antes del viaje.

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario
RELACIONADO

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario

Otras recomendaciones para viajar

Según la Alcaldía de Bogotá, es importante tener en cuenta otras medidas de autocuidado durante las próximas vacaciones.

Algunas de estas son: llevar los medicamentos que use habitualmente, mantener una adecuada hidratación, especialmente en climas cálidos, si se hospeda en zonas endémicas y rurales, utilice toldillos o mosquiteros, repelente y ropa que cubra brazos y piernas para prevenir picaduras de mosquitos, lavar frecuentemente las manos y consumir agua potable o alimentos en lugares seguros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Ordenan suspender el traslado de más de seis millones de pacientes a la Nueva EPS y otras prestadoras

Invima

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario

Alimentos

¿Cuántos lácteos hay que comer por día? Esto recomiendan los expertos

Otras Noticias

Chile

José Antonio Kast se posesiona como nuevo presidente de Chile

Hijo de un militar alemán que recibió órdenes del nazismo, entre sus ministros nombró a dos abogados del difunto dictador Augusto Pinochet.

Gobierno Nacional

No habrá inversiones forzosas: a este acuerdo llegaron el Gobierno y los banqueros

El acuerdo está dividido en dos partes: alivios y nuevos créditos que buscarán la reactivación económica en las zonas afectadas por la ola invernal.

Liga BetPlay

Hinchas de Junior se fueron a los golpes en medio de la derrota ante Atlético Nacional

Inpec

Dragoneante del Inpec cayó con 26 kilos de marihuana en su camioneta: llevaba 50 bloques listos

Yeison Jiménez

Desgarrador: sale a la luz nota que dejó escrita Yeison Jiménez antes de morir