Isabella Ladera reapareció en redes sociales con este mensaje tras su profundo luto y el de su pareja

En los últimos días, Hugo García confirmó la muerte de su abuela Bertha.

Foto: @isabella.ladera en Instagram.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
11:19 a. m.
En los últimos días, Hugo García e Isabella Ladera vivieron un momento muy difícil.

A través de sus redes sociales, la pareja de la modelo venezolana confirmó que su abuela falleció.

"Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha, descansa en paz. Dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo", escribió junto a un carrete de 13 fotos.

Además, en ese mismo post, Isabella Ladera también expresó sus condolencias.

"Madre hermosa, por siempre", fueron las palabras exactas de la modelo que se encuentra en estado de embarazo.

Asimismo, posteriormente, volvió a comunicarse con sus internautas a través de las historias de Instagram. ¿Qué fue lo que dijo?

Este fue el mensaje con el que Isabella Ladera reapareció en redes tras la muerte de Bertha, la abuela de Hugo García

Isabella Ladera, tras varias horas de ausencia, se tomó una foto con los ojos cerrados y afirmó lo siguiente:

Estoy viva, hermana.

De igual manera, en las últimas horas, la modelo venezolana ha mostrado que se encuentra en los parques de Miami, Florida, por el cumpleaños de su hija.

"Qué difícil es un parque sintiéndome así, pero todo por los hijos", aseguró.

"Feliz vida, niña de mi alma. No dimensionas lo que te amo. Eres mi vida", manifestó también junto a un video de su pequeña abriendo una cortina.

¿Cómo confirmó Isabella Ladera su nuevo embarazo?

El pasado 13 de febrero de 2026, frente al mar, Isabella Ladera se fotografió abrazando a Hugo García y mostrando la ecografía de su bebé.

"Mitad tuya, mitad mía. Nuestro", escribió para anunciar su embarazo.

No obstante, aún no se ha revelado si la pareja tendrá un niño o una niña y, por lo tanto, sus seguidores están a la expectativa de que se realice el anuncio muy pronto.

 

 

